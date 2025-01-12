Не прикордонні країни: у Польщі прокоментували відправку військ НАТО в Україну

Польський міністр заявив, що всередині НАТО має відбутися перерозподіл обов'язків щодо підтримки України.

https://glavred.net/world/ne-pogranichnye-strany-v-polshe-prokommentirovali-otpravku-voysk-nato-v-ukrainu-10629842.html Посилання скопійоване

Прикордонні країни НАТО не можуть вводити свої війська в Україну / Колаж: Главред, фото: x.com/KosiniakKamysz, facebook.com/JointForcesCommandAFU

Що сказав Косіняк-Камиш:

Польща не відправлятиме свої війська в Україну

У Польщі готові обговорювати мирний план

Польща залишається союзником України попри певну напругу

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключає можливість відправки польських військ в Україну для закріплення режиму припинення вогню в Україні.

Як він пояснив в інтерв'ю Financial Times, причиною цього є те, що прикордонні країни Альянсу наразі мають більше обов'язків у сфері захисту і оборони НАТО, що не зовсім правильно.

відео дня

"Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО", - сказав він.

Окрім цього польський міністр наголосив, що Польща залишається "вірним союзником" України в її боротьбі проти країни-агресорки Росії, навіть попри напруження через історичні образи, дешевий український сільськогосподарський експорт та "зростаюче розчарування громадянами України, які залишили свою країну".

"Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях", - додав він.

Відправка іноземних військ в Україну - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Велика Британія позитивно сприймає ідею щодо розміщення іноземних військ в Україні, зокрема це питання обговорюватиметься під час зустрічі з прем'єр-міністром королівства Кіром Стармером.

Напередодні, зі слів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска стало відомо, що Польща наразі не планує відправляти союзницькі війська до України після припинення вогню.

Раніше, як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан припустив, що першим завданням іноземних військ в Україні може бути навчання наших військ на нашій території.

Читайте також:

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред