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Північнокорейський полонений розкрив правду про втрати військових з КНДР

Анна Косик
12 січня 2025, 08:44
533
Південнокорейська розвідка також підтверджує озвучені солдатом дані.
Армия КНДР, солдат из КНДР
Військові з КНДР зазнають втрат на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • В Південній Кореї підтвердили захоплення в полон Україною солдатів з КНДР
  • Один з полонених розповів про втрати серед північнокорейських військових

Розвідувальне агентство Південної Кореї підтверджує факт взяття Україною у полон двох північнокорейських військових на території країни-агресорки Росії, а саме у Курській області.

Як пише Yonhap News Agency, окрім цих даних, південнокорейські розвідслужби процитували слова одного із північнокорейських військовополонених, який розповів про ситуацію в армії КНДР, що воює в РФ.

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За його словами, серед солдатів з КНДР у Росії були "значні втрати", що неодноразово підтверджували офіційні відомства цивілізованих країн світу, зокрема й України.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Лише за оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Північна Корея направила близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України, а станом на попередній місяць щонайменше 100 солдатів з Північної Кореї були вбиті, ще близько 1000 отримали поранення.

Втрати КНДР у війні проти України

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Володимира Зеленського, Україна завдала значних втрат північнокорейським військовим, які брали участь у боях на боці РФ. Зокрема за два дні на початку січня в Курській області було знищено до батальйону солдатів КНДР і російських десантників.

Раніше повідомлялося, що підрозділи з КНДР, які діють на курському напрямку, зазнають значних втрат. Вони часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні втрати.

Напередодні, наприкінці 2024 року, стало відомо, що Білий дім оголосив про приблизно 1000 солдатів із КНДР, які були вбиті або поранені в районі Курської області. Таку ж оцінку надали і в Пентагоні.

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Що таке Yonhap?

Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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