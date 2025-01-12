Росіяни можуть бити КАБами по Дніпропетровщині: які громади в небезпеці

Жителів області попередили про загрозу.

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Російські КАБи дістають до Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, deepstate

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Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км

Ворог може обстрілювати Дніпропетровщину керованими авіабомбами

Російські окупанти підходять дедалі ближче до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області), передає ресурс Deep State.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, на цій відстані ворог може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах Дніпропетровщини з території Донеччини.

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Він виокремив громади, які потрапляють до зони підвищеного ризику, зокрема:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

"Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.", - написав голова ДОР.

Він також закликав мешканців зазначених громад слідкувати за сигналами повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки.

Крім того, голова громади Микола Гаврилов в коментарі для Telegram-каналу ДніпроTV повідомив, що 11 січня російські війська здійснили атаку на Дніпропетровську область, скинувши дві керовані авіабомби (КАБ) на територію Новопавлівської громади.

Унаслідок удару одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості, але її життю нічого не загрожує. Ще кілька мешканців громади зазнали легких поранень.

КАБ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нещодавно двоє військовослужбовців, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, зокрема командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов розповіли, що армія країни-агресорки Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що зараз росіяни провели ротацію та перекинули на Покровський і Курахівський напрямки свіжі сили. За його словами, ворог зосередив понад 150 тисяч особового складу. Це максимальні сили, які вони змогли залучити на цих напрямках разом з Времівським.

Як писав Главред, російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов зазначив, що росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

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