Завершення війни і введення миротворців: у Раді розкрили ймовірний сценарій

Конституція дозволяє розміщення іноземних військових формувань на території України.

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В Україні не виключають введення миротворців / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

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Є ймовірності розміщення в Україні іноземних миротворців

Існує два ймовірні варіанти завершення війни

Інформацію про ймовірність розміщення в Україні іноземного миротворчого контингенту прокоментував народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони Федір Веніславський.

Як нагадав він в інтерв'ю Radio NV, Конституція забороняє розміщення на території України іноземних військових баз.

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Водночас стаття 85 основного закону країни говорить, що рішення про направлення підрозділів Збройних сил до інших держав, так само, як і надання згоди на присутність в Україні військ іноземних країн, ухвалює Верховна Рада, зазначив нардеп.

Тобто, фактично, Конституція дозволяє розміщення іноземних військових формувань на території України, вказує співрозмовник.

Водночас Веніславський уточнив, що існує два ймовірних варіанти завершення війни:

або партнери надають останні зразки далекобійних ракет і дозволяють бити максимально вглиб країни-агресора;

або допомагають миротворцями зупинити гарячу стадію війни.

Наразі питання розміщення іноземних військ перебуває на рівні дискусій і припущень. "Конкретних варіантів на сьогодні в парламенті немає", - додав нардеп.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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