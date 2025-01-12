Зустріч Путіна і Трампа: Швейцарія заявила про готовність прийняти саміт - ЗМІ

Країна готова стати майданчиком для тристороннього діалогу за участю Києва.

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У Трампа і Путіна є декілька майданчиків для зустрічі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

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Швейцарія може стати майданчиком для зустрічі Путіна і Трампа

Зустріч має пройти у тристоронньому форматі

Крім Швейцарії є низка країн, які готові прийняти зустріч

Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним, якщо буде така вимога.

Про це пише видання Le Temps. Важливо, що розглядається організація такої зустрічі у форматі тристороннього діалогу, у якому участь візьме і Україна.

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"Після саміту в Бюргенштоку ( Глобального саміту миру - Главред) Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру", - заявив глава служби інформації МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

При цьому у швейцарському уряді не готові проявляти ініціативу у цьому питанні, а лише розглядають таку можливість, адже країна є серед переліку тих, які готові прийняти зустріч політичних сил трьох країн - США, країни-агресорки Росії та України.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Путіна - що відомо

Раніше, як писав Главред, новообраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте конкретної дати проведення переговорів він не уточнив.

Нагадаємо, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур попередив - ящо Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться особисто, це може мати серйозні наслідки для України, особливо якщо така зустріч пройде без участі української сторони.

Напередодні у ЗМІ писали, що Володимир Путін під час майбутніх переговорів із обраним президентом США Дональдом Трампом планує поставити питання про зменшення військової присутності НАТО біля російських кордонів.

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Що таке Le Temps? Le Temps - швейцарська франкомовна щоденна газета, що видається у Женеві. Газета була випущена в 1998 році в результаті злиття двох інших газет, Journal de Genève et Gazette de Lausanne і Le Nouveau Quotidien, оскільки ці газети зіткнулися з фінансовими проблемами. Це єдина загальнонаціональна франкомовна неспеціалізована щоденна газета Швейцарії. З 2021 року ним володіє некомерційна організація Fondation Aventinus. Le Temps вважається великою національною газетою в Швейцарії, пише Вікіпедія.

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