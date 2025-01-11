Взяття у полон військових з КНДР: у МЗС України заявили про загрози для Європи

Сибіга закликав партнерів до "максимального тиску" на режими в Москві та Пхеньяні.

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В Україні з'явились полонені бійці КНДР / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

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У війні беруть участь регулярні війська КНДР

Які загрози з'являються для Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що участь у загарбницькій війні проти України беруть регулярні війська КНДР, а не найманці, що є загрозою для Індо-Тихоокеанського регіону.

"Перші північнокорейські військовополонені перебувають у Києві. Регулярні війська КНДР, а не найманці, ведуть агресивну війну проти європейської країни. Це безпосередньо впливає на безпеку Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", - написав глава МЗС. відео дня

Сибіга закликав світ до "максимального тиску" на режими в Москві та Пхеньяні.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 400 окупантів злягло в одному бою у Курській області. Мережею шириться відео, на якому видно, як російські та північнокорейські війська входять у село Махнівка і потрапляють під вогонь української піхоти, танків і безпілотників.

Володимир Зеленський показав перших полонених корейців. За його словами, північнокорейські військові були поранені, але вони вижили, їх доправили до Києва, і зараз вони спілкуються зі слідчими СБУ. Відомо, що на момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка.

Також Зеленський назвав втрати КНДР на фронті. Глава держави підкреслив, що диктатор РФ Володимир Путін не просто зберігає свої інвестиції в агресію, він навіть подвоює їх. Відомо про втрати військових із КНДР, які становили 4 тис. осіб пораненими і вбитими.

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