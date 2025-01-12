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Є пошкодження: у кораблів РФ виникли серйозні проблеми біля берегів Сирії

Юрій Берендій
12 січня 2025, 13:35
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Російські кораблі перебувають на зовнішньому рейді біля порту Тартус, нова влада в Сирії не дає дозвіл суднам РФ зайти в порт, зазначили в ГУР.
Є пошкодження: у кораблів РФ виникли серйозні проблеми біля берегів Сирії
У кораблів РФ виникли серйозні проблеми біля берегів Сирії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у повідомленні ГУР:

  • Війська РФ отримали наказ спалювати несправну техніку
  • Сирія не дала дозвіл російським кораблям на захід в порт Тартус
  • На одному із десантних кораблів РФ почався витік пального

У російського корабля біля берегів Сирії зафіксовано витік пального з баків. Крім того, нова сирійська влада забороняє вхід російських кораблів до порту Тартус. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що Росія продовжує транспортувати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.

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"Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, російські війська зіткнулися з труднощами під час евакуації військового майна морським шляхом — дозволу на вхід їхніх кораблів у порт Тартус досі немає. 9 січня 2025 року російський контр-адмірал Валерій Варфоломєєв здійснив чергову спробу домовитися, але його не допустили до переговорів.

Суховантаж Sparta разом із двома великими десантними кораблями РФ — "Іван Грен" та "Олександр Отраковський" — наразі перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус.

"На "Отраковському" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним", - резюмували в ГУР.

Ситуація в Сирії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сприяти стабілізації ситуації в Сирії після повалення режиму Башара Асада. Глава держави повідомив, що провів нараду, де заслухав доповіді міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра аграрної політики Віталія Коваля щодо їхнього візиту до Сирії. Під час наради обговорили результати переговорів у Дамаску, а також перспективи в безпековій та економічній сферах.

Після переговорів із новим керівництвом Сирії Росія вивела з району Дамаска щонайменше 400 своїх військових. Наразі тривають обговорення евакуації більшої кількості солдатів з інших регіонів країни. Питання подальшої присутності російських військ у Сирії залишається невизначеним. За даними Financial Times, посилаючись на слова Камала Лабабіді, члена політбюро "Хайат Тахрір аш-Шам", цього тижня російські військові представники зустрілися з представниками організації для узгодження безпечного проходу конвою.

Після повалення режиму Асада сотні російських військових залишаються в Сирії через побоювання нападу під час руху з провінції Хомс до авіабази в Хмеймімі.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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