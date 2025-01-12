Високоточний удар: в Генштабі розкрили деталі ураження командного пункту армії РФ

Коротко:
- ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту РФ
- Операція відбулась в рамках кампанії із знищення командних пунктів РФ на Донеччині
12 січня Збройні Сили України завдали високоточного авіаудару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Ця операція є частиною серії ударів, спрямованих на ураження командних пунктів окупаційних військ на Донецькому напрямку.
"Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - зазначили в Генштабі.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, намагаючись обійти їх, щоб уникнути запеклих боїв, зазначив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.
Пресофіцер військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський повідомив про авіаудар російської авіації по інтернату в місті Суджа.
У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" зазначили, що Сили оборони України активно виявляють і знищують російських штурмовиків, які прорвалися в бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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