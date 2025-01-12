'Росіяни намагаються обійти Покровськ': в ЗСУ оцінили загрозу оточення міста

Тактика російських окупаційних військ може свідчити про відсутність переваги РФ у бронетехніці та намір її економити, зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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В ЗСУ оцінили загрозу оточення Покровська / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22-га окрема механізована бригада

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Росіяни намагаються обійти Покровськ та Мирноград

Ціль ворога полягає в тому, щоб створити загрозу для логістичних шляхів Сил оборони України

Російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

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"Намагаються зачепитися в селищах і звідти обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не йти на добре підготовлену оборону, яка вже там є", — сказав Віктор Трегубов.

Майор Трегубов зазначив, що їхня мета – створити загрозу для логістики українських військ, а спроб оточити українські сили не зафіксовано.

Ця тактика, за словами Трегубова, свідчить про те, що російські війська більше не мають значної переваги в техніці та особовому складі, як це було раніше.

"Вони вже мають її економити, мають робити не так, як зазвичай робили росіяни, коли вони просто лізуть уперед у надії якнайшвидше захопити певну ділянку території і отримати якісь нагороди для генералів, не зважаючи на втрати серед особового складу. Зараз вони починають робити це більш обережно", - констатував речник ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом кількох місяців російські війська намагаються захопити Покровськ на Донеччині, зосередивши на цьому напрямку значні сили й ресурси. Проте, як зазначають українські військові, у ворога з'явилася нова стратегічна мета. У коментарі для УП командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов та інші військовослужбовці повідомили, що російська армія прагне наблизитися до Дніпропетровської області. Замість прямого штурму Покровська противник намагається обійти місто з півдня на захід.

Ситуація в Покровську залишається напруженою, бої тривають, і окупантам вдалося наблизитися до околиць міста. За словами керівника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, критична інфраструктура знищена, а обстріли посилюються.

Він зазначив, що ворог знаходиться менш ніж за три кілометри від міста, яке залишилося без електрики, газу та водопостачання, і ситуація погіршується щодня.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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