Снігопади, ожеледиця та 3 рівень небезпечності: Україну накриває похолодання

Погода в Івано-Франківській області буде не дуже безпечною. На високогір'ї можуть зійти снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 11 січня

Де температура повітря впаде до -8 градусів

Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 11 січня буде прохолоднішою. Багато областей накриють опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через зниження температури повітря, снігопади та хуртовини там можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок повідомила Главреду про те, що вже цієї ночі буде зниження температури повітря. Сильних морозів поки не буде. Водночас на Україну впливатиме холодний атмосферний фронт, який утворився у циклоні. У цей період очікується зниження температури та збільшення кількості опадів.

"Новий атмосферний фронт буде рухатися з заходу України на схід. Цей фронт вже зустріли західні області, далі він поступово захопить і решту території країни. Завтра, 11 січня у західних областях буде невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме від 4 морозу до +1 тепла. На високогір'ї Карпат та в самих Карпатах буде від -3 до -8 градусів морозу", - сказала Кривобок.

Уночі у вихідні дні буде сніг та дощ у північних, Одеській та Миколаївській областях. Температура там вночі та вдень сягатиме від -2 морозу до +2 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11-12 січня температура повітря вночі знизиться до -4 градусів. Найближчої ночі буде дощ та мокрий сніг у північних та центральних областях. Ввечері найбільш ймовірні опади у східних та західних областях. На наступному тижні також буде прохолодно, але без серйозних морозів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 січня

В Україні 11 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у багатьох областях України. В Україні, крім південних та південно-східних областей буде ожеледиця. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"У західних областях невеликий сніг; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 3-8° морозу. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла. На решті території вночі без опадів, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 11 січня в Україні буде прохолодніше. Найтепліше буде у Черкаській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+11 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: meteoprog

Погода 11 січня у Києві

У Києві 11 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також повідомлялося про те, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну вже 11 січня. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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