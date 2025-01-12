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Стали відомі вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України - ISW

Юлія Закрепа
12 січня 2025, 07:58
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Вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО".
Стали відомі вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України - ISW
Які вимоги висуне Путін / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Головні тези ISW:

  • Кремль готовий вести переговори з президентом США Дональдом Трампом
  • Жодні переговори не приведуть до значущого або стійкого миру

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом щодо припинення війни проти України, скоріш за все, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Американські аналітики ISW у звіті пояснили, що такі вимоги Путіна стосуються ізоляції України та послаблення Північно-атлантичного альянсу (НАТО).

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У звіті ISW також проаналізували публікацію Financial Times, в якій колишній високопоставлений кремлівський чиновник та інше джерело розповіли, що Путін на будь-яких подібних переговорах зберігатиме свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України в НАТО, та примушування блоку вивести військові контингенти з країн Східної Європи.

Вказані співрозмовники розповіли FT, що російський диктатор намагатиметься "змінити правила" міжнародної системи, щоб гарантувати, що немає "ніяких загроз для Росії", що фактично співзвучно його ультиматуму у грудні 2021 року Сполученим Штатам Америки перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Вимоги Путіна від НАТО у 2021 році:

  • взяти на себе зобов'язання не приймати Україну чи будь-які інші країни як нових членів,
  • і щоб США підтримували заборону на розширення альянсу, а блок не розгортав жодних військових сил у державах, які стали членами НАТО після травня 1997 року.,
  • ще очільник Кремля вимагав заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії,
  • заборонити розгортання ракет середньої дальності в районах, які можуть досягти території РФ,
  • та заборонити США розгортати ракети середньої дальності в Європі або ядерні ракети за межами території Штатів.

В ISW звернули увагу, що Путін особливо використовував і активізував цей наратив у 2021 році, щоб сформувати інформаційний простір і виправдати повномасштабне вторгнення в Україну перед нападом у лютому 2022 року.

Між тим аналітики зазначають, що НАТО "не вжило жодних суттєвих дій щодо розширення у Східній Європі чи просування майбутнього членства України в НАТО між Бухарестською декларацією 2008 року, яка обіцяла Україні та Грузії можливе членство в НАТО, та 2022 роком".

В Інституті вивчення війни констатують, що вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО".

"Кремль, ймовірно, прагне воскресити цей наратив, намагаючись змусити західних лідерів мовчазно погодитися на максималістські вимоги Путіна, які послаблять НАТО під виглядом "компромісу" на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні", - пишуть експерти.

Також у звіті нагадали, що 10 січня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повторив, що Кремль готовий вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов".

Разом з тим в ISW продовжують оцінювати, що "жодні переговори не приведуть до значущого або стійкого миру, доки Путін залишається відданим своїм довоєнним вимогам повної капітуляції України та послаблення НАТО".

Мирні переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Стало відомо, що Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського. Ілія Куса розповів, що поки Україна і Росія не готові вести переговори безпосередньо, можливо, буде організовано формат човникової дипломатії. Трамп прагнутиме стабілізувати ситуацію, щоб потім займатися іншими пріоритетами.

У Зеленського видали важливу заяву про переговори з РФ та припинення війни. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

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