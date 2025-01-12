Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Якою буде погода в Україні з 13 січня, розповіла Главреду синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Погода в Україні на тиждень з 13 січня / pixabay

Погода в Україні з 13 січня буде з опадами. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок в інтерв'ю Главреду, у деяких регіонах мороз посилиться.

"Із понеділка, 13 січня, майже в усіх регіонах України - крім півдня - буде невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вдень - від -2 морозу до +3 тепла", - каже синоптик.

За словами синоптика, через значне зниження температури повітря на дорогах країни очікується подекуди ожеледиця, крім півдня та південного сходу.

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"З 14-15 січня буде зниження температури. Вночі температура повітря 14 січня в північних областях сягатиме від -3 до -8 морозу, а вдень прогнозується від 0 до -5 морозу", - каже Кривобок.

Де в Україні вдарить мороз -15

"У Карпатах температура повітря буде від -10 до -15 морозу вночі, вдень від -4 до -9 градусів. Наступного тижня на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного тиску із заходу. Над Європою простягається потужний антициклон, який також призведе до зниження температури в нашій країні", - зазначила синоптик.

Погода в Україні з 15 січня

"Із 15 січня очікуємо вдень невеликий мокрий сніг із дощем. На півдні країни буде без опадів, вночі температура буде від 0 до -5 морозу, вдень від -3 морозу до +3 тепла. На півдні буде тепліше - 0 +6 тепла", - каже фахівець Укргідрометцентру.

Крім того, у Карпатах мороз трохи ослабне, адже буде більше хмарності. Вночі від -5 до -10 морозу, вдень від -1 до -6 морозу.

"Сніговий покрив буде невеликим. Звичайно, найбільше снігу буде в Карпатах, адже там температура повітря буде нижчою, ніж на решті території України. У північних областях також може спостерігатися незначний сніговий покрив", - додала синоптик.

Погода в Україні на 15 січня / meteo.gov.ua

Раніше Главред повідомляв, коли вдарить мороз -10 градусів: Україну накриває сильне похолодання.

Також раніше повідомлялося, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну - синоптик назвала дату. Температура повітря різко опуститься в мінус, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Хто така Діана Кривобок? Діана Кривобок - український синоптик, працівниця українського гідрометеорологічного центру, що провадить метеорологічні та гідрологічні спостереження на території України.

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