'Орешник' в Білорусі та удар РФ по Запоріжжю: головні новини України (дайджест)

Новини України 9 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 10 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Запорізька ОВА

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області. У ніч на 10 грудня аналітики моніторингового каналу DeepState оновили карту бойових дій.

Зокрема, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, а також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

відео дня

"Врятуйте Покровськ від командувача ОТУ Донецьк...", - додали аналітики, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

"Готові вступити у бій": у Пентагоні прокоментували ситуацію з солдатами КНДР

Північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України. Про це розповіла заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Речниця наголосила, що солдати КНДР перебувають у бойовій готовності.

"Війська КНДР досі перебувають у Курській області",- зауважила представниця оборонного відомства США.

КНР скоротить поставки дронів та їхніх компонентів: як це позначиться на Україні - Bloomberg

Ескалація конфлікту між Китаєм і США зачепила сферу технологій, які критично важливі для оборони України. Зокрема, Пекін оголосив про значне скорочення поставок безпілотників та їхніх компонентів до США та Європи. Це може вплинути на перебіг війни з країною-агресором РФ, де дрони відіграють ключову роль у боротьбі проти окупаційної армії.

Як пише Bloomberg, китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту. Це попередні кроки до нових експортних правил, які можуть бути запроваджені найближчим часом. Нові обмеження, за словами джерел, можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані поставки.

"Розгромище" РФ під Харковом: ЗСУ закріпилися на нових рубежах, у ворога втрати

Найменш віддаленою від Харкова залишається лінія фронту поблизу села Глибоке на Харківщині. Українські військові успішно закріпилися на нових рубежах, вибивши ворога з його позицій.

Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Саратовську область атакували БпЛА: під прицілом був військовий аеродром

У вівторок, 10 грудня, Саратовська область РФ перебувала під атакою БпЛА. Про це у своєму Telegram повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За словами голови регіону, під прицілом безпілотників був військовий аеродром.

"Сьогодні було відбито атаку на військовий аеродром, внаслідок якої ліквідовано БПЛА. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.", - йдеться в повідомленні.

Атака РФ на Покровськ неминуча: у Forbes назвали найгірший сценарій

Російська окупаційна армія зосереджена на захопленні міста Покровськ у Донецькій області. 8 грудня українські війська перейшли в наступ і повернули собі нещодавно втрачені позиції в районі міста Велика Новосілка. Проблема в тому, що ця атака відбулася на ділянці фронту, яка насправді не є критично важливою ні для України, ні для Росії. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Чи справді армія РФ прорвала кордон на Сумщині: в ОВА дали офіційну відповідь

Російські загарбники не прорвали кордон у Сумській області. Інформація про просування не відповідає дійсності. Про це повідомили Сумська ОВА та речник ДПСУ Андрій Демченко.

У Сумській ОВА зазначили, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах – ворожа дезінформація.

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Виробництво РФ 25 ракет "Орєшник" щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку

Уже декілька днів Мережею ширяться чутки про те, що Росія має змогу виробляти по 25 ракет "Орєшник" в місяць. Центр протидії дезінформації прокоментував цю новину та спростував фейк.

Як розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформація про штампування цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим фейком.

"Інформація про здатність росії виробляти 25 "орєшників" на місяць не відповідає дійсності", - написав Коваленко у Telegram.

Тривога на півночі України: була загроза балістики з Білорусі - аналітики

У північних регіонах України раніше оголошували повітряну тривогу. Ймовірно, попередження пов'язане із загрозою пуску балістичних ракет з території Білорусі.

Як повідомляє моніторинговий OSINT-проект Беларускі Гаюн, тривога у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях була пов'язана саме із загрозою балістики з Білорусі.

В Україні вдарять сильніші морози: синоптикиня назвала дату похолодання

Погода в Україні у середу, 11 грудня, буде визначатися циклоном разом із атмосферними фронтами. У нашій державі буде хмарна і волога погода.

Практично повсюди пройдуть мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями будуть ожеледь та налипання мокрого снігу. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні є близько трьох десятків майданчиків для розміщення російської ракетної системи "Орєшнік".

Як повідомляє провладне білоруське агентство "Белта", наразі обирається місце з найменшою відстанню до потенційних цілей.

Українці, які не мають додатку "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "зимової підтримки" через банки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що відсьогодні до програми долучаються банки-партнери.

"Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються "Дією", а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти", - написав він у Telegram.

"Ракети долетять за хвилини": для двох регіонів почастішають тривоги - що відомо

В Республіці Білорусь почались військові навчання, які передбачають застосування балістичного озброєння. Відповідно, в кількох областях України сигнали повітряної тривоги будуть лунати частіше. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив екс-мер Рівного Олександр Третяк.

За його словами, військові навчання на території сусідньої з Україною Білорусі будуть тривати до 31 грудня. Через це на території Волинської та Рівненької областей сигнали повітряних тривог стануть частішими.

Ракети Taurus для України: конкурент Шольца зробив заяву і назвав умову

Лідер опозиційного блоку ХДС/ХСС Німеччини Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, був би готовий поставити Україні ракети дальнього радіусу дії Taurus, але лише після консультації зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє n-tv, таке рішення має ухвалюватися не одноосібно, а в рамках тісної координації зі Штатами і союзниками в Європі.

РФ завдала удару по центру Запоріжжя: влучила у клініку, є постраждалі та загиблі

Російські окупаційні війська у вівторок, 10 грудня, атакували місто Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару постраждали люди, є загиблі. Клініка зруйнована. Розташовані неподалік будівлі пошкоджено. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про загрозу пуску балістичних ракет в областях, де була повітряна тривога.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров о 15:03 повідомив, що в Запоріжжі пролунав вибух. Пізніше він навів деталі інциденту.

"Куди втече Путін?": Зеленський прокоментував падіння режиму Асада

Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін.

"Взимку цього року": Туск анонсував старт переговорів між Києвом та Москвою

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. З такою заявою виступив у вівторок, 10 грудня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

Варто вказати, що 1 січня Варшава візьме на себе головування в Європейському Союзі на ротаційній основі. Саме тому, як підкреслив Туск, Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах.

РФ готується до загострення на Півдні: коли може початись наступ на Херсон

Україна продовжує протистояти військовій агресії Російської Федерації, зокрема на південному напрямку. Після успішного звільнення правобережної частини Херсонської області, загроза нового наступу окупантів на Херсон залишається актуальною. Російські війська можуть вдатися до спроб відновлення контролю над втраченими територіями, що підсилює напругу в регіоні та вимагає підвищеної готовності від Сил оборони України.

Главред зібрав головне, що слід знати про загрозу наступу РФ на Херсон.

Українці назвали дві потужні гарантії безпеки для захисту від Росії - опитування

Найкращими гарантіями безпеки України стали б розробка ядерної зброї та поступовий вступ до НАТО. Оборонний союз зі США, присутність європейських військ на українських територіях або ж введення миротворців навряд чи захистять державу. Про це йдеться в результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру Нова Європа.

"Опитані українці приблизно однаковою мірою вважають найкращими гарантіями безпеки України - розробку державою ядерної зброї (31,3%) та поступовий вступ до НАТО (29,3%). Інші варіанти забезпечення безпеки менш популярні", - зазначили соціологи.

Зеленський зробив заяву про удар окупантів по Запоріжжю і розкрив деталі

У Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару по місту з боку агресора Росії. Поранено щонайменше 14 осіб. Пошкоджено офісні будівлі, медичний центр, міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару Росії. На даний час відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Щонайменше 14 людей поранені. Всім надається необхідна допомога. Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені", - повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Графік вимкнення світла на 11 грудня: обмеження діятимуть весь день

В Україні у середу, 11 грудня, майже протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження вводять через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронових атак РФ.

Для промисловості та бізнесу їх запровадять з 7:00 до 22:00. Для побутових споживачів графіки будуть діяти з такими обмеженнями:

з 7:00 до 8:00 - одна черга;

з 8:00 до 20:00 - дві черги;

з 20:00 до 22:00 - одна черга.

Для повного закриття неба над Україною, потрібно додатково ще 11-12 систем Patriot, кошти на закупівлю яких можна взяти із заморожених російських активів. Про це сказав Зеленський під час зустрічі з главою групи соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іратхе Перес Гарсіа в Києві, передає УНІАН.

За його словами, головною тактичною гарантією безпеки для України, яка здатна зберегти життя українців, є системи протиповітряної оборони.

Лукашенко оголосив про розміщення ядерки в Білорусі та назвав Путіну умову

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він привіз до країни "не один десяток" ядерних боєголовок. Тепер він, мовляв, шукає полігон для розміщення "Орешника"

Під час свого виступу у вівторок, 10 грудня, він розповів про те, що ядерна зброя в Білорусі - "не жарти".

США виділили Україні $20 мільярдів: кредит будет сплачено грошами режиму Путіна

У США ухвалили рішення щодо виділення Україні кредиту на суму 20 мільярдів доларів. Кредит погасять за рахунок доходів від заморожених коштів агресора Російської Федерації. У Міністерстві фінансів Штатів вважають, що ці кошти стануть критично важливою допомогою Києву в боротьбі з російською агресією.

"Рута" проходить випробування: Зеленський розповів про нову українську ракету

Президент України Володимир Зеленський на врученні Національної премії ім. Бориса Патона відзначив внесок науки в науку. Бориса Патона відзначив внесок науки в обороноздатність країни.

Зокрема, глава держави повідомив про успішні випробування нової української ракети "Рута", передає пресслужба Офісу президента.

В Україну суне похолодання: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 11 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

11 грудня у західних, північних та Вінницькій областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту.

РФ перекидає резерви і готує штурм на півдні: полковник назвав напрямок

Російські окупанти готуються до активізації штурмів на Оріхівському напрямку, розповів речник Сил оборони півдня України, полковник Владислав Волошин.

Зокрема, окупанти ведуть розвідувально-пошукові дії, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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