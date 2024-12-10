Графік вимкнення світла на 11 грудня: обмеження діятимуть весь день

Графіки вимкнення світла будуть введені в обсязі однієї та двох черг.

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Графік вимкнення світла 11 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

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У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 11 грудня

Чому введені обмеження

В Україні у середу, 11 грудня, майже протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження вводять через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронових атак РФ.

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Для промисловості та бізнесу їх запровадять з 7:00 до 22:00. Для побутових споживачів графіки будуть діяти з такими обмеженнями:

з 7:00 до 8:00 - одна черга;

з 8:00 до 20:00 - дві черги;

з 20:00 до 22:00 - одна черга.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Слід зазначити, що час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

6 грудня стало відомо про те, що ситуація в енергосистемі покращується, а світла стане більше. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що три діючі атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як нещодавно його різко скоротили як запобіжний захід через атаки на енергосистему країни.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім із яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

Главред також повідомляв про те, що вже з січня 2025 року зміниться принцип відключення світла. Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. З нового року Україну можуть поділити на кілька зон, а світло вимикатимуть не лише за чергами, а й підчергами.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв озвучив невтішний прогноз для великих міст. Він зазначив, що у разі пошкодження енергетичної інфраструктури українські міста можуть опинитися без електрики. Він додає, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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