Угода Трампа щодо України може розв'язати руки Путіну - CNN

Нова ініціатива Трампа може мати зовсім не ті наслідки, на які розраховують у Білому домі.

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Путін може посилити війну проти України через план Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з YouTube

Коротко:

Кушнер запропонував "формат Шелл-Бей" для безпеки Європи

Європейські посадовці не знали, про яку угоду йдеться

CNN: Путін може сприйняти це як привід до ескалації

Анонсована президентом США Дональдом Трампом угода масштабу всієї Європи може не наблизити мир, а навпаки - спокусити очільника країни-агресорки Володимира Путіна посилити війну проти України. Ризик у тому, що в Кремлі сприймуть небажання США допомагати Європі та Україні як ще один привід для ескалації. Про це йдеться в аналітичному матеріалі оглядача CNN Ніка Пейтона Волша.

Новий етап зусиль адміністрації Трампа щодо припинення найбільшої війни в Європі з 1940-х років отримав назву "формат Шелл-Бей". Його назвали на честь 150-акрового гольф-поля та елітного житлового комплексу, що належать спецпосланцю Стіву Віткоффу.

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Цей термін у четвер, 5 листопада, ужив спецпосланець президента США Джаред Кушнер в X. Він заявив, що в Європі потрібна масштабна мирна угода.

"Понад 30 років Європа та Росія намагалися створити стійку систему безпеки", - написав Кушнер.

За його словами, нова архітектура має передбачати п'ять ключових елементів:

постійні консультації з питань безпеки;

надійний зв'язок на випадок криз;

більшу військову прозорість;

взаємні заходи для зниження ризиків ескалації;

міцну основу для довгострокової безпеки та стабільності Європи.

Кушнер наголосив, що ключову роль відіграватиме НАТО. Проте, як зауважує CNN, запропоноване радше передбачає меншу роль альянсу, а в дописі не згадано ні вторгнення Росії у дві сусідні країни, ні дві чеченські війни за пострадянський період.

Що сказав Трамп після зустрічі з Дмитрієвим

Трамп підтримав ідею після зустрічі в Білому домі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. CNN звертає увагу, що президент США прийняв лише Дмитрієва, хоча в четвер до Білого дому на зустріч із першою леді прибули делегації і Києва, і Москви.

"Я не можу сказати вам, що я обговорював. Але я просто кажу вам, що це буде велика угода. Вона стосуватиметься не лише України, і я навіть можу сказати, що вона може стосуватися всієї Європи", - заявив Трамп.

Троє європейських посадовців, з якими CNN зв'язалося в п'ятницю вранці, не знали, про що йдеться. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу сказав, що знає мало деталей пропозиції, і попередив, що легко не буде.

Чому угода може підштовхнути Путіна до ескалації

Наступного тижня в Абу-Дабі мають відбутися переговори між Україною та Росією за посередництва США. Делегацію РФ очолить Володимир Мединський, і, за оцінкою CNN, це може свідчити про бажання Кремля повернутися до позицій травня 2025 року. Місяці переговорів у Маямі, Абу-Дабі, на Алясці, у Стамбулі та Женеві довели одне: Москва хоче досягти своїх воєнних цілей, перш ніж завершити війну.

На думку оглядача, після поразки на проміжних виборах Трамп зіткнеться з більшими перешкодами всередині країни і може шукати свою спадщину у зовнішній політиці, де він менш обмежений. Мир в Україні в такій ситуації виглядає для нього привабливішим варіантом, ніж Іран.

У європейських столицях раптове повернення України до порядку денного Трампа сприйняли насторожено. Один із європейських посадовців передбачив, що тепер увага Білого дому неминуче переключиться на Київ.

"Ми неминуче побачимо, що Трамп зосередиться на Україні тепер, коли проміжні вибори показали свій результат", - сказав він.

Водночас у Європі переконані, що будь-яку угоду не можна нав'язати Україні чи Європі без їхньої згоди.

"Потреба України в європейських партнерах (під час війни і після неї) більша, ніж примус до прийняття російського врегулювання, навіть якщо Трамп спробує його просувати", - зазначив посадовець.

За оцінкою CNN, найближчої зими Україна, де в Києві вже є перебої з водою, мобільним зв'язком і світлом, може зіткнутися з новими необґрунтованими обмеженнями американської розвідки та технічної допомоги. Європа ж може отримати більше диверсій і провокацій у "сірій зоні" з боку Москви.

Головну небезпеку оглядач бачить у тому, як цю ситуацію прочитає Кремль.

"Те, чим загрожує цей період можливого американсько-російського зближення, може бути небезпечнішим: Путін може сприйняти відмову США прийти на допомогу Європі чи Україні як ще одну причину для ескалації та безжального прагнення результату на полі бою, якого йому не принесли п'ять років вторгнення і два роки Трампа", - пише Пейтон Волш.

Водночас аналітик не виключає, що гучні заяви про угоду можуть виявитися порожніми. Проте навіть у такому разі вони грають на руку Москві.

"Розмови Кушнера і Трампа про угоду можуть нічого не означати. Але вони відкривають коротке вікно посилених можливостей для дедалі виснаженішого Кремля. І це може спокусити російське керівництво до ще безрозсудніших ризиків", - підсумував він.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чи може Трамп після виборів піти на співпрацю з Путіним

Політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що друга половина каденції Трампа буде позначена протистоянням із Конгресом.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом", - наголосив фахівець.

За його словами, внутрішні суперечки відволікатимуть Білий дім від мирних переговорів і можуть мати несподівані наслідки для України.

"Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів. На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Угода Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, ширші рамки переговорного процесу раніше окреслив Кушнер. Після зустрічі з Дмитрієвим Трамп анонсував угоду щодо України, яка охоплюватиме всю Європу. З українською делегацією американський президент тоді не зустрічався.

У Кремлі заявили, що не знають подробиць анонсованої угоди. Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Європу в "затяжній нерішучості". За його словами, Дмитрієв ще не доповідав про результати поїздки до США.

Водночас у Європі побоюються нових кроків Трампа назустріч Кремлю. За даними NYT, Трамп може піти на нові поступки Путіну. Українські чиновники остерігаються нового саміту у Флориді.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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