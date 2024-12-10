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Атака РФ на Покровськ неминуча: у Forbes назвали найгірший сценарій

Анна Ярославська
10 грудня 2024, 11:16
82
Терміни облоги Покровська залежать від багатьох чинників, зокрема й від зимової погоди та втрат окупантів у Курській області.
Покровськ, армія РФ
Наближається великий російський наступ / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Ключові тези:

  • Битва за Покровськ стане кульмінацією наступу РФ
  • ЗСУ контратакували на ділянці, яка не має критичного значення
  • Аналітик назвав найгірші сценарії для Сил оборони

Російська окупаційна армія зосереджена на захопленні міста Покровськ у Донецькій області. 8 грудня українські війська перейшли в наступ і повернули собі нещодавно втрачені позиції в районі міста Велика Новосілка. Проблема в тому, що ця атака відбулася на ділянці фронту, яка насправді не є критично важливою ні для України, ні для Росії. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, майбутня російська облога Покровська не залежить від того, яка сторона контролює Велику Новосілку та прилеглі села.

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"Вона може залежати від того, чи ліквідують російські війська утримувані українцями виступи навколо Курахового, за 20 миль (32 км) на схід від Великої Новосілки. Головний виступ, глибиною дев'ять миль (14 км) у найглибшій точці, вдається в лінію фронту в напрямку Дальнього, на південь від Курахового. Українські сили на виступі можуть загрожувати лініям постачання, що підтримують російські сили, які наступають на Покровськ на півночі", - пише Акс.

Карта Deep State map
Карта Deep State map

Аналітик підкреслює, що там перебуває близько 10 тисяч українських солдатів. Але виступ оточують до дев'яти російських полків і бригад із максимальною чисельністю до 18 тисяч солдатів.

Як пише американський Інститут вивчення війни, російські війська продовжують використовувати фронтальні механізовані та спішні піхотні атаки для повільного, але поступового просування в східну і центральну частину Курахового і на південь від Курахового в Дальнє, що підтримує більш масштабні зусилля Росії з ліквідації залишків українського анклаву між Дальнім і Кураховим.

Карта Deep State map
Карта Deep State map

Найгіршим сценарієм для України є прорізання російськими військами виступу між Багатирем на півдні та Новотроїцьким на півночі та відрізання українців на сході.

"Існує реальна загроза оточення", - попередив Український центр оборонних стратегій.

Карта Deep State map
Карта Deep State map

Єдиний трохи гірший сценарій - це скоординований відхід українців з виступу, який зберігає українські сили, але все ще дозволяє росіянам вирівняти лінію фронту з півдня на північ від Великої Новосілки до Покровська. Вирівнюючи лінію, окупанти зменшать загрози своїм флангам, коли вони візьмуть Покровськ в облогу.

Якщо українці втримаються на виступі, армія РФ може вирішити ризикнути своїми флангами і все одно атакувати Покровськ.

Терміни облоги Покровська залежать від багатьох чинників, зокрема й від зимової погоди та втрат окупантів у Курській області.

З іншого боку, нова адміністрація обраного президента США Дональда Трампа може з наступного місяця припинити американську допомогу Україні та позбавити українські війська критично важливого озброєння.

Найближчими тижнями стане зрозуміло, як саме росіяни атакують Покровськ.

"Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі воєнних дій у 2024 році", - ідеться в статті.

Атака РФ на Покровськ неминуча: у Forbes назвали найгірший сценарій
Покровськ - що відомо про місто / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області. За даними DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, а також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.

Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.

Інші новини:

Хто такий Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

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