'Шахедів' буде ще більше: РФ змінює тактику обстрілів України - експерт

Армія Росії намагається модернізувати системи навігації для "Шахедів".

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РФ обстрілює Україну ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Ключові тези:

РФ частіше будуть запускати фальш-цілі

Загарбники не змогли масштабувати виробництво "Шахедів"

Окупанти намагаються модернізувати ударні БпЛА

У 2025 році російські окупанти спробують відвернути увагу української протиповітряної оборони, запускаючи хибні цілі. Про це розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net.

За словами експерта, ці фальш-цілі не мають бойового заряду, не оснащені захистом від РЕБ і є максимально спрощеними. Однак українська ППО не може ані за звуком, ані візуально відрізнити, що саме летить.

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"Навіть на свої БпЛА "Пародія" росіяни ставлять дві спеціальні кулі – лінзи Люнеберга, – які для систем ППО роблять об'єкт більшим, ніж він є насправді. Цей маленький фанерний літачок з двома такими лінзами ми на радарах бачимо, як повноцінний бойовий "Шахед", – наголосив Бескрестнов.

Експерт додає, що масштабувати виробництво самих "Шахедів" окупантам вдалося на відносно невеликий відсоток – їх, як і раніше, випускають 500-700 штук.

Водночас, за словами Бескрестнова, росіяни намагаються модернізувати системи навігації для "Шахедів" та експериментувати зі встановленням додаткового обладнання на них.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня російська окупаційна армія атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БпЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Відомо про загиблих та постраждалих.

Тієї ж ночі, сили ППО знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.

Наступного дня РФ вкотре атакувала Тернопіль. Внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожі обстріли в місті частково зникло електроживлення.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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