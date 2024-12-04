'Шахедів' буде ще більше: РФ змінює тактику обстрілів України - експерт

Ключові тези:
- РФ частіше будуть запускати фальш-цілі
- Загарбники не змогли масштабувати виробництво "Шахедів"
- Окупанти намагаються модернізувати ударні БпЛА
У 2025 році російські окупанти спробують відвернути увагу української протиповітряної оборони, запускаючи хибні цілі. Про це розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net.
За словами експерта, ці фальш-цілі не мають бойового заряду, не оснащені захистом від РЕБ і є максимально спрощеними. Однак українська ППО не може ані за звуком, ані візуально відрізнити, що саме летить.
"Навіть на свої БпЛА "Пародія" росіяни ставлять дві спеціальні кулі – лінзи Люнеберга, – які для систем ППО роблять об'єкт більшим, ніж він є насправді. Цей маленький фанерний літачок з двома такими лінзами ми на радарах бачимо, як повноцінний бойовий "Шахед", – наголосив Бескрестнов.
Експерт додає, що масштабувати виробництво самих "Шахедів" окупантам вдалося на відносно невеликий відсоток – їх, як і раніше, випускають 500-700 штук.
Водночас, за словами Бескрестнова, росіяни намагаються модернізувати системи навігації для "Шахедів" та експериментувати зі встановленням додаткового обладнання на них.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 2 грудня російська окупаційна армія атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БпЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Відомо про загиблих та постраждалих.
Тієї ж ночі, сили ППО знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.
Наступного дня РФ вкотре атакувала Тернопіль. Внаслідок російського повітряного удару було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожі обстріли в місті частково зникло електроживлення.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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