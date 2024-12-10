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"Зроблять війну марною": Зеленський розповів, як закрити небо над Україною

Юрій Берендій
10 грудня 2024, 19:42оновлено 10 грудня, 20:13
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Закриття неба над Україною буде сприяти поверненню українців,які перебувають закордоном та стабілізації економіки країни, зазначив Володимир Зеленський.
Зеленський зробив заяву про закриття неба над Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, Запорізька ОВА

Про що сказав Зеленський:

  • Україна потребує 11-12 систем Patriot, щоб закрити небо над Україною
  • Кошти на закупівлю цих систем можна було б взяти з арештованих активів РФ

Для повного закриття неба над Україною, потрібно додатково ще 11-12 систем Patriot, кошти на закупівлю яких можна взяти із заморожених російських активів. Про це сказав Зеленський під час зустрічі з главою групи соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іратхе Перес Гарсіа в Києві, передає УНІАН.

За його словами, головною тактичною гарантією безпеки для України, яка здатна зберегти життя українців, є системи протиповітряної оборони.

відео дня

"Усі розуміють, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать нам життя і зроблять війну для путіна беззмістовною. Тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги в небі у них немає", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив на важливості посилення українських ППО, зазначивши, що за їхньої ефективної роботи жодні КАБи чи балістичні ракети не зможуть уражати цивільну інфраструктуру, енергетичні об’єкти, лікарні, школи чи університети.

Дивіться відео із заявою Зеленського про необхідність закритят неба над Україною:

Фото: скріншот

Водночас він висловив нерозуміння, чому Захід досі не використовує заморожені російські активи для закупівлі необхідного обладнання для української протиповітряної оборони.

"Я дійсно іноді не розумію - півтора мільярда коштує одна система. Візьміть, будь ласка, з російських активів, візьміть ці гроші - 30 мільярдів. Це коштуватиме 30 мільярдів, але повністю остаточно дасть змогу закрити наше небо", - зазначив він.

Зеленський вважає, що це допоможе українцям повернутися до нормального життя, зокрема тим, хто перебуває за кордоном.

Президент переконаний, що якщо буде закрите небо над Україною, діти зможуть відвідувати школи та університети, а економіка працюватиме. У таких умовах агресор намагатиметься тиснути лише на полі бою, але не матиме жодної переваги.

"І тому іноді я не розумію, чому ми не можемо тактично вирішити це питання. Це те, чого сьогодні нам не вистачає", - підсумував президент.

Що відомо про системи Patrion / Інфографіка: Главред

Удар по Запоріжжю 10 грудня - що відомо про терористичні удари РФ по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 грудня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали і загинули люди. Ворог зруйнував медичний центр, а будівлі поблизу зазнали значних пошкоджень. Незадовго до атаки Повітряні сили попереджали про ризик пуску балістичних ракет у регіонах із оголошеною повітряною тривогою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 14 осіб отримали поранення, а під завалами можуть залишатися люди. У місті триває рятувальна операція. Окрім медичного закладу, пошкоджені офісні будівлі та житлові будинки.

За словами Зеленського, Росія минулого тижня випустила по Україні близько 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і близько 20 ракет різних типів. Президент наголосив на необхідності підтримки міжнародних партнерів, адже щоденні акти терору з боку Росії є викликом не лише для України, але й для всього цивілізованого світу.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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війна в Україні Володимир Зеленський ракетний удар
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