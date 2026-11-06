Путін висуває нові територіальні вимоги до України: йдеться не лише про Донбас - FT

Водночас Москва готує масовані зимові удари по енергетиці, щоб послабити позиції Києва на переговорах.

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Путін вимагає решту Донбасу як плату за перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

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Путін вимагає від України решту Донбасу як умову перемир'я

Кремль чекає нових поступок в обмін на гарантії НАТО

Москва робить ставку на зимові удари по енергетиці

Кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії решту Донбасу, і ставить це передумовою для припинення вогню. Крім того, Кремль розраховує, що в обмін на будь-які гарантії безпеки від країн НАТО Київ піде на подальші територіальні поступки, повідомляє Financial Times.

За даними одного з джерел видання, перенесення уваги з територій на гарантії безпеки Москва сприймає як інструмент для затягування переговорів. Поки діалог буксує, Росія продовжує послаблювати військові позиції України.

Ставка на зимові удари

Ще один співрозмовник FT стверджує, що Путін прагне перехопити ініціативу за допомогою масштабних зимових атак на українську енергетичну систему. Джерело видання навело і слова, якими в Кремлі описують мету цієї кампанії.

"Я знищу всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в України не залишиться інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції будуть знищені", - так співрозмовник FT переказав позицію Путіна.

Європа насторожена планами Вашингтона

Паралельно в європейських столицях зростає тривога через наміри Білого дому. Посадовців ЄС непокоять плани адміністрації Дональда Трампа домовитися з Москвою про нову архітектуру безпеки в Європі в межах мирного врегулювання війни проти України.

Хроніка закінчення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Який козир може втратити Путін на переговорах

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути.

США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив про наближення масштабної домовленості щодо російсько-української війни. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а потенційно й усієї Європи.

Раніше перша леді США Меланія Трамп передала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну за підсумками локального перемир'я в Олешках.

Напередодні в Кремлі заявив, що Росія збирається забезпечити свої інтереси в Україні або військовим шляхом, продовжуючи так звану "СВО", або мирним - якщо в Києві "знайдеться хтось" із політичною волею.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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