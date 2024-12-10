Чи справді армія РФ прорвала кордон на Сумщині: в ОВА дали офіційну відповідь

Повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах – ворожа дезінформація.

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РФ не прорвали кордон / Коллаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

Окупанти не прорвали кордон у Сумській області

Росіянам не вигідно наступати на цій ділянці

Російські загарбники не прорвали кордон у Сумській області. Інформація про просування не відповідає дійсності. Про це повідомили Сумська ОВА та речник ДПСУ Андрій Демченко.

У Сумській ОВА зазначили, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах – ворожа дезінформація.

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"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

В адміністрації закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватись на маніпуляції ворога.

Згодом Демченко в етері телеканалу "Київ24" також спростував прорив кордону біля села Олександрія, що на Сумщині.

За словами речника ДПСУ, не фіксувалися ні спроби заходу, ні спроби бойових дій на цьому відтинку. Крім того, росіянам не вигідно там наступати, адже місцевість заболочена.

Раніше аналітики проєкту DeepState оновили карту, на якій було зображено, що російські війська змогли зайти на територію Сумської області та захопити прикордонне село Олександрія.

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Старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петро Гайдащук повідомляв, що російські окупанти намагаються відбити свої позиції на Курському напрямку, застосовуючи елітні підрозділи. Також армія РФ використовує озброєння різного типу, серед якого артилерія, дрони та бронетехніка.

Як писав Главред з посиланням на командира батальйону "Айдар" Станіслава Бунятова, на Курському напрямку ворог активізувався та пробував провести штурми. За його словами, армія РФ застосовує БТРи та багі. Він додав, що попри все, українські пілоти дуже ефективно працюють та знищують ворога.

Нещодавно ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині - погромили техніку, взяли ворога в полон. У результаті російське командування було змушене перекинути на відновлені українські позиції 20 військових і три БТРи.

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