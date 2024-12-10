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"Врятуйте Покровськ": армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів - Deep State

Анна Ярославська
10 грудня 2024, 07:00оновлено 10 грудня, 07:30
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Аналітики моніторингового каналу DeepState оновили карту бойових дій.
Армія РФ, карта deep state
У Deep State сказали, де просунувся ворог / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій
  • В окупантів є просування на Донбасі

Російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області. У ніч на 10 грудня аналітики моніторингового каналу DeepState оновили карту бойових дій.

Зокрема, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, а також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

відео дня

"Врятуйте Покровськ від командувача ОТУ Донецьк...", - додали аналітики, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

'Врятуйте Покровськ': армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів - Deep State
Покровськ - що про нього відомо / Инфографика: Главред

Крім того, росіяни просунулися біля Плехового в Курській області.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що з початку доби відбулося 151 бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку завершилися невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхового-Василівки.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах Торецька, Щербинівки та Нелипівки.

"Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Протягом дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Луча, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші захисники мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п'ять боєприпасів тривають досі", - ідеться у зведенні.

На Курахівському напрямку налічувалося 37 бойових зіткнень. Окупанти, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, армія країни-агресора Росії продовжує тиснути на населений пункт Шевченко і підбиратися до Покровська Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Відомо, що росіяни мали просування між селищем Шевченко та населеним пунктом Відродження (Новий Труд). Також зазначається, що противник збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко.

У ніч на 9 грудня повідомлялося, що ворог просунувся у Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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