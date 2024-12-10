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Українці назвали дві потужні гарантії безпеки для захисту від Росії - опитування

Андрій Ганчук
10 грудня 2024, 17:25
462
В Україні не вірять в ефективність оборонного союзу зі США і присутності європейських військ.
Україна, ядерна зброя
Україні потрібно розробляти ядерну зброю і поступово вступати до НАТО - опитування / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Що думають українці про гарантії безпеки:

  • Україні потрібні ядерна зброя і НАТО
  • Оборонний союз зі США не буде ефективним
  • Війська Європи та миротворці ООН навряд чи чимось допоможуть

Найкращими гарантіями безпеки України стали б розробка ядерної зброї та поступовий вступ до НАТО. Оборонний союз зі США, присутність європейських військ на українських територіях або ж введення миротворців навряд чи захистять державу. Про це йдеться в результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру Нова Європа.

"Опитані українці приблизно однаковою мірою вважають найкращими гарантіями безпеки України - розробку державою ядерної зброї (31,3%) та поступовий вступ до НАТО (29,3%). Інші варіанти забезпечення безпеки менш популярні", - зазначили соціологи.

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Українці не вірять в оборонний союз зі США

Згідно з опитуванням, лише 11,2% респондентів вважають, що Україні допоможе оборонний союз зі США. Покладатися на миротворців ООН готові лише 8,9% опитаних. Лише 6,4% українців вірять в ефективність європейських військ на території української держави.

"Не можна виключати, що на відповіді впливала також думка, наскільки та чи інша опція взагалі реалістична. У будь-якому разі помітне збереження, так би мовити, тенденції на досягнення самодостатності - українці впродовж останніх років головні надії на безпеку пов'язували насамперед із ЗСУ, а потім уже з партнерськими можливостями", - зазначили соціологи.

Підкреслюється, що фактично однакова підтримка курсів на розробку ядерної зброї та руху до НАТО може показувати боротьбу у свідомості українців підходу щодо посилення безпеки самою державою та вірою в колективну оборону.

Опитування було проведене ТОВ Інфо Сапієнс на замовлення Центру Нова Європа в період з 15 по 27 листопада. За допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Вибірка - 1 тисяча респондентів. Похибка - не більше 3,1%.

Українці назвали дві потужні гарантії безпеки для захисту від Росії - опитування
Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя України та вступ до НАТО - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не збирається створювати ядерну зброю. Натомість держава працюватиме над тим, щоб вступити до НАТО.

США не розглядають варіант із поверненням Україні ядерної зброї, сказав радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, Білий дім зосередиться на максимально можливій допомозі Україні в період завершення президентської каденції Джо Байдена.

Україна могла б отримати запрошення до НАТО ще за каденції Байдена, вважає Володимир Зеленський. Він анонсував телефонний дзвінок Байдену з цього питання вже найближчим часом. Із Трампом Зеленський щодо Альянсу наразі не готовий, оскільки поки республіканець не вступив на посаду президента США, у нього немає потрібних важелів.

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Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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