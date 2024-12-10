"Взимку цього року": Туск анонсував старт переговорів між Києвом та Москвою

Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах, заявив Туск.

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Туск заявив про можливий старт переговорів / Коллаж: Главред, фото: Donald Tusk,Википедия, Президент России

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Мирні переговори між Росією та Україною можуть початися цієї зими

1 січня 2025 року до Польщі перейде головування в ЄС

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. З такою заявою виступив у вівторок, 10 грудня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

Варто вказати, що 1 січня Варшава візьме на себе головування в Європейському Союзі на ротаційній основі. Саме тому, як підкреслив Туск, Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах.

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"Я проведу низку переговорів, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном, - заявив він на засіданні уряду. - Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року", - заявив Туск.

Також очільник польського уряду виступив з анонсом візиту у Варшаву президента Франції Емманюеля Макрона вже цього четверга.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що нещодавно Макрон провів розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі. Тому цей візит буде зосереджено саме на підсумках нещодавніх переговорів.

Мирні переговори РФ та України - що відомо

Як повідомляв Главред, президенту Володимиру Зеленському надійшла цікава пропозиція. Так, стало відомо, де можуть відбутися переговори між Україною та РФ.

Водночас експерт Огризко стверджує, що Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів. На його думку, Трампа можна переконати вигідними пропозиціями.

Окрім цього, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори. Однак вони можуть затягнутися. У кращому випадку – на декілька тижнів, місяців, а в гіршому – розтягнутися на увесь рік.

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Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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