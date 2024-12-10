'Розмістимо і націлимо': Лукашенко розповів про 30 майданчиків під 'Орєшнік'

Начебто за умовою з російським правителем Володимиром Путіним, цілі визначатиме білоруська сторона.

https://glavred.net/ukraine/razmestim-i-nacelim-lukashenko-rasskazal-o-30-ploshchadkah-pod-oreshnik-10621328.html Посилання скопійоване

Лукашенко розповів, що цілі для "Орєшніка" начебто визначатиме білоруська сторона. / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

Мінськ розглядає найкоротші маршрути до цілей

Лукашенко узгоджує з Путіним цілі для ударів "Орєшніком"

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні є близько трьох десятків майданчиків для розміщення російської ракетної системи "Орєшнік".

Як повідомляє провладне білоруське агентство "Белта", наразі обирається місце з найменшою відстанню до потенційних цілей.

відео дня

"Усе це продумано сьогодні. Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю ("Орєшнік" – ред.). У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені", -каже Лукашенко.

Окрім цього, він заявив, що у Білорусі знаходиться десятка три майданчиків, де можна розмістити "Орєшнік".

Ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр" / Инфографика Главред

"Ось ми виберемо, тому що там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо", - сказав Лукашенко.

Лукашенко уточнив, що згідно з домовленістю з російським президентом Володимиром Путіним, цілі для "Орєшніка" начебто визначатиме білоруська сторона.

"Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми. Погодився", - додав він.

Ракетний комплекс "Орєшнік" - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно стало відомо, що Лукашенко випросив у Путіна "Орешник". Розміщення ракет можливе в другій половині 2025 року.

Своєю чергою в Україні рознесли Путіна і Лукашенка після повідомлень про розміщення "Орешника" в Білорусі. В ЦПД підкреслили, що такий маневр агресорів не підвищить рівень небезпеки.

Окрім цього, в ЦПД також закликали відставити паніку щодо начебто виробництва в РФ 25 ракет "Орєшник" щомісяця. Там зазначили, що інформація про штампування зброї є свідомим фейком.

Читайте також:

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред