Тривога на півночі України: була загроза балістики з Білорусі - аналітики

На півдні Білорусі з'явилася нова безпольотна зона, було оголошено "навчання".

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Аналітики попереджали про загрозу пуску балістичних ракет з території Білорусі по Україні

У північних регіонах України раніше оголошували повітряну тривогу. Ймовірно, попередження пов'язане із загрозою пуску балістичних ракет з території Білорусі.

Як повідомляє моніторинговий OSINT-проект Беларускі Гаюн, тривога у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях була пов'язана саме із загрозою балістики з Білорусі.

Як виглядала карта повітряної тривоги

О 13:22 за Києвом було дано відбій тривоги в північних областях / map.ukrainealarm.com

Аналітики нагадали, що раніше в Білорусі з'явилася нова зона обмеження польотів - Болото Ольманське.

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З 10 грудня там оголошувалися навчання.

Безпольотна зона в Білорусі біля кордонів України - який вона має вигляд:

У цій зоні були оголошені навчання / Беларуски Гаюн

Лукашенко "поклянчив" у Путіна ліщину - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 6 грудня самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив главу РФ Володимира Путіна передати йому ракетний комплекс ліщина.

Прохання продиктоване, мовляв, побоюваннями Лукашенка у зв'язку із ситуацією на західному кордоні Білорусі та в Україні.

Можливим розміщенням ліщини в Білорусі Путін намагається налякати НАТО, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, таким чином Кремль "хоче" змінити суспільні настрої в країнах Європи.

Ракетний комплекс Кедр, який, ймовірно, і є ліщиною / Інфографіка: Главред

Також у ЦПД спростували здатність Росії виробляти 25 одиниць ліщини на місяць. У ворога немає такої спроможності, інформація не відповідає дійсності, наголосив очільник Центру Андрій Коваленко.

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