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В Україні вдарять сильніші морози: синоптикиня назвала дату похолодання

Альона Вороніна
10 грудня 2024, 14:01
2563
Температура повітря скоро опуститься до відчутних мінусів. Проте похолодання затримається не надовго.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - в Україні вдарить відчутне похолодання/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 11 грудня
  • Коли в Україні буде похолодання

Погода в Україні у середу, 11 грудня, буде визначатися циклоном разом із атмосферними фронтами. У нашій державі буде хмарна і волога погода.

Практично повсюди пройдуть мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями будуть ожеледь та налипання мокрого снігу. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Видимість через хмарність та опади – невисока, через опади на дорогах складно, водії, будьте особливо обережними", – попередила синоптикиня.

Температура повітря і вночі, і вдень буде триматися на позначці близько нуля, вдень у південній частині очікується +4…+9 градусів, в Криму до +9…+12 градусів.

Погода в Украине 11 декабря
Погода в Україні 11 грудня/ meteoprog

Погода в Києві 11 грудня

У Києві у середу очікується дощ, часом мокрий сніг. Упродовж доби температура повітря близько нуля.

Коли в Україні буде похолодання

У четвер, 12 грудня, опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться, а впродовж 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів.

Тепліша погода відновиться з 15 грудня, зазначила синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну накриє мокрий сніг – синоптикиня назвала дату. Опади у вигляді мокрого снігу з дощем дуже скоро накриють нашу державу.

Також повідомлялося, що потужний циклон мчить до України, регіони накриє мокрим снігом – стала відома дата. Синоптики попереджають про те, що 10 грудня на дорогах буде дуже слизько.

Як повідомлялося раніше, влупив майже 6-бальний шторм – Україна під атакою сильної магнітної бурі. В Україні почалася сильна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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