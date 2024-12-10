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Ракети Taurus для України: конкурент Шольца зробив заяву і назвав умову

Андрій Ганчук
10 грудня 2024, 15:28
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Українські військові здатні навчитися керувати ракетами Taurus приблизно за 4 місяці, вважає Фрідріх Мерц.
Мерц, Taurus
Мерц готовий буде передати Україні Taurus, але з умовою / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, Taurus System

Головне із заяви Мерца:

  • Німеччина може передати Україні Taurus
  • Передачу Taurus Україні мають підтримати союзники

Лідер опозиційного блоку ХДС/ХСС Німеччини Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, був би готовий поставити Україні ракети дальнього радіусу дії Taurus, але лише після консультації зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє n-tv, таке рішення має ухвалюватися не одноосібно, а в рамках тісної координації зі Штатами і союзниками в Європі.

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За словами політика, навчання українських військових роботі з Taurus може зайняти не менше чотирьох місяців. А вже за деякий час до влади у США прийде новий президент Дональд Трамп.

"І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не поодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою", - додав Мерц.

Утім, Фрідріх Мерц підкреслив, що він сумнівається у здатності застосування ракет Taurus кардинально змінити ситуацію на полі бою.

Ракети Taurus для України: конкурент Шольца зробив заяву і назвав умову
Коротко про ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Поставки Україні ракет Taurus - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не передаватиме Україні Taurus. За його словами, це продиктовано позицією німецького населення, яке виступає проти такого рішення.

Раніше Шольц говорив про "тиск" на нього через ситуацію з Taurus для України. Він також заявляв, що не дасть згоди на надання ракет, які здатні долітати до Москви.

Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. На думку аналітиків, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

Інші новини:

Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

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новини США військова допомога війна Росії та України Ракети Taurus Фрідріх Мерц
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