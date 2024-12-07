'Не виключаю': Фесенко назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори

Експерт прокоментував заяву Трампа про закінчення бойових дій всього за одну добу.

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Переговори між Києвом та Москвою можуть початись в січні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з Facebook

Що сказав Фесенко:

Переговори, які можуть розпочатися в кінці січня, ймовірно, затягнуться

Навіть після старту перемовин РФ не зупинить тиск на фронті

Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім.

Однак, як помітив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, після 5 жовтня він жодного разу про це не згадав, що дуже показово. Тобто, як пояснює експерт, це ідеальний сценарій і, скоріше за все, так не буде.

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"Я не виключаю, що 20 січня можуть розпочатися офіційні переговори, і вони можуть затягнутися. У кращому випадку – на декілька тижнів, місяців, а в гіршому – розтягнутися на увесь рік. І паралельно триватиме війна. На жаль, у гіршому випадку переговори можуть швидко перерватися, і інтенсивність бойових дій навіть зросте", - каже експерт в розмові з Главредом.

Однак, за словами Володимира Фесенка, сьогодні ще зарано прогнозувати розвиток переговорного процесу. Складно бути великим оптимістом через позицію Росії.

Про це, на думку аналітика, свідчать заяви Путіна, Лаврова в інтервʼю Такеру Карлсону, Пєскова та інших російських офіційних осіб, які стверджують, що "на даний момент немає передумов для припинення бойових дій".

"Це – офіційна позиція Росії, яка зараз, на жаль, має перевагу на фронті. І РФ намагатиметься використовувати це у переговорах. Ймовірно, росіяни погодяться на переговорний процес, але паралельно чинитимуть тиск на фронті, як це було під час переговорів у Мінську у 2014-2015 роках. Це – традиційний підхід Путіна", - каже експерт.

Таким чином, Фесенко резюмує, що припинення бойових дій або "заморожування конфлікту" стане можливим лише тоді, коли вдасться стабілізувати фронт та зупинити російський наступ.

"Якщо цього не станеться, тоді ситуація може розвиватися не в найкращому для нас розвитку подій, адже тоді Росія продовжуватиме тиск, намагаючись змусити Україну до капітуляції військовим шляхом", - підсумував експерт.

Переговори Росії та України - останні прогнози

Як повідомляв Главред, раніше генерал США назвав чотири умови для перемовин. На його думку, на Трампа чекає боротьба з РФ, якщо він хоче підняти США.

Водночас у статті Foreign Policy пояснювалось, як перемогти на переговорах із РФ. Зазначається, що Вашингтон має допомогти Києву говорити з Москвою з позиції сили.

До слова, у НАТО також висунули несподівану пропозицію, коментуючи мирні переговори України з РФ. Акцент варто ставити на постачанні західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги.

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