Зеленський зробив заяву про удар окупантів по Запоріжжю і розкрив деталі

Під завалами перебувають люди, працюють рятувальники.

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Задіяні всі служби, докладатиметься максимум зусиль для порятунку - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Запорізька ОВА

Головне із заяви Зеленського:

У Запоріжжі триває рятувальна операція

Під завалами можуть перебувати люди

Україні потрібне посилення ППО

У Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару по місту з боку агресора Росії. Поранено щонайменше 14 осіб. Пошкоджено офісні будівлі, медичний центр, міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару Росії. На даний час відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Щонайменше 14 людей поранені. Всім надається необхідна допомога. Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені", - повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

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Президент акцентував увагу на тому, що такі удари ще раз доводять необхідність посилення української системи ППО. У світової спільноти є достатньо систем, щоб зміцнити Україну.

"Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо "петріотів", і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя. Питання тільки в політичних рішеннях. І це рішення американської адміністрації, рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі. Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор", - наголосив Володимир Зеленський.

Під завалами щонайменше 8 осіб - голова Запорізької ОДА Федоров

Градоначальник підтвердив інформацію Запорізької ОДА про 14 постраждалих.

Крім того, під завалами однієї зі зруйнованих будівель щонайменше 8 людей. Триває рятувальна операція.

"Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, перебуває щонайменше вісім людей. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом із ними три бригади медиків", - сказав Іван Федоров.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Дивіться відео фрагмента рятувальної операції в Запоріжжі:

У Запоріжжі триває рятувальна операція / Скріншот Главред

Звідки і які ракети РФ запускає по Україні / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Запоріжжю - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у вівторок, 10 грудня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.

Окупанти били по центру міста і зруйнували приватну клініку. Пошкоджено будівлі, які розташовані поруч.

Відомо про постраждалих і загиблих.

Про вибух у Запоріжжі о 15:03 написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики в областях, де було оголошено повітряну тривогу.

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