Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Синоптики попереджають про те, що 9 грудня на дорогах буде дуже слизько.

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Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли прийде похолодання

У яких областях будуть дощі та сніг

Де синоптики прогнозують +14

Погода в Україні 9 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде слизько. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що відчутне похолодання прийде в Україну вже 13-14 грудня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: ventusky

Погода 9 грудня

В Україні 9 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг у західних, південно-західних областях. У Карпатах та на північному сході країни буде ожеледиця. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 9 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде в Харківській та Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

Погода 9 грудня у Києві

У Києві 9 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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