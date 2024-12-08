Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Ангеліна Підвисоцька
8 грудня 2024, 19:24
994
Синоптики попереджають про те, що 9 грудня на дорогах буде дуже слизько.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли прийде похолодання
  • У яких областях будуть дощі та сніг
  • Де синоптики прогнозують +14

Погода в Україні 9 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде слизько. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що відчутне похолодання прийде в Україну вже 13-14 грудня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

відео дня
погода 9 декабря
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: ventusky

Погода 9 грудня

В Україні 9 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг у західних, південно-західних областях. У Карпатах та на північному сході країни буде ожеледиця. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 9 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде в Харківській та Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

погода 9 декабря
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

Погода 9 грудня у Києві

У Києві 9 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 декабря
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Першими втекли "шишки": ГУР розкрило нові деталі втечі Асада та генералів РФ

"Першими втекли "шишки": ГУР розкрило нові деталі втечі Асада та генералів РФ

19:57Світ
Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:30Україна
Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

19:24Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

Останні новини

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": ГУР розкрило нові деталі втечі Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Мирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - ФесенкоМирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - Фесенко
19:10

Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?Погляд

18:58

РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

18:56

Трамп натякнув на вихід США з НАТО і висунув несподівану умову

18:15

Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

Реклама
17:57

Подалі від ракет ATACMS: РФ перекинула Су-34 на авіабазу Енгельс-2

17:42

"Найдурніша річ, яку я бачив": Трамп допустив скорочення допомоги Україні

17:37

"Ситуація місцями критична": РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

16:48

"Дурість Путіна": у Зеленського жорстко оцінили падіння режиму Асада

16:40

"Так завжди буде з диктаторами": в Україні вперше відреагували на крах режиму АсадаВідео

16:36

"Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта

16:04

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

15:53

Спецпідрозділ ГУР потужно вдарив по позиціях РФ: названо втрати ворогаВідео

15:40

Україну накриє сніг, дощі та аномальне тепло: синоптик сказав, коли потеплішає до +14

15:29

Мобілізація в Україні з 20 років: в Раді зробили нову заяву - що відомо

15:24

"Коли поруч, я млію": стосунки Melovin та Swoiia вийшли на новий рівень

Реклама
15:14

Десантування на правий берег Дніпра буде фатальним для ворога: деталі від Братчука

14:42

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня

14:34

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

14:30

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

14:27

Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

14:06

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 до 15 грудня

13:45

"Плани команди Трампа зміняться": США можуть обрати інший шлях до миру - Огризко

13:44

Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

13:32

"Ганебна втеча" почалась: росіяни в терміновому порядку покидають Сирію - ГУР

13:16

"Вирішальні тижні для України": екс-глава МЗС пояснив, чого чекати від плану Трампа

13:14

Зупинилося серце: співзасновник Dzidzio знепритомнів на концерті - деталіВідео

12:56

Рахунок на десятки тисяч: Зеленський вперше озвучив втрати України у війні

12:39

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

12:18

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

12:09

"Зайшли і зачистили": ЗСУ успішно просунулись вперед на Донеччині

11:43

F-16 є, але літати нікому: в США зробили заяву щодо посилення авіації України

11:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

11:35

Куди зник Башар Асад: ЗМІ розкрили деталі та назвали версію

10:48

Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів - Огризко

09:52

Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Реклама
09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 грудня (оновлюється)

09:49

Піде велика навала окупантів: в ISW попередили про небезпеку для Покровська

09:25

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

08:55

Карта Deep State онлайн за 8 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

В Росії прогриміли вибухи: що могли уразити майже півсотні безпілотників

08:41

Відключення світла в Україні - графіки на неділлю 8 грудня (оновлюється)

08:10

Сирія. Третій такт війни. ФіналПогляд

08:08

Режим Асада повалено – він утік: що відбувається в Сирії, подробиціВідео

07:35

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

07:34

Новий формат і позиція Трампа: Єрмак зробив заяву про зустріч у Франції

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти