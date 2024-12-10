РФ готується до загострення на Півдні: коли може початись наступ на Херсон

РФ готує новий наступ на Херсон, щоб гарантувати собі кращі переговорні позиції у випадку початку мирного процесу щодо війни в Україні, зазначають експерти.

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Коли РФ може почати наступ на Херсон та форсувати Дніпро / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Чи є загроза наступу РФ на Херсон

Коли РФ може почати наступ на Херсон

Яка прихована ціль нового російського наступу на Півдні України

Україна продовжує протистояти військовій агресії Російської Федерації, зокрема на південному напрямку. Після успішного звільнення правобережної частини Херсонської області, загроза нового наступу окупантів на Херсон залишається актуальною. Російські війська можуть вдатися до спроб відновлення контролю над втраченими територіями, що підсилює напругу в регіоні та вимагає підвищеної готовності від Сил оборони України.

Главред зібрав головне, що слід знати про загрозу наступу РФ на Херсон.

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Чи є загроза наступу РФ на Херсон

Росія планує новий наступ на Херсон і вже підготувала близько 300 човнів для переправи через Дніпро, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що загарбники розташували свої елітні підрозділи безпілотників на протилежному березі Дніпра, який виконує роль лінії фронту, і активно вдосконалюють свої тактики, запускаючи найновіші моделі дронів і готуючи нових операторів. Цілі ворога включають військові автомобілі, машини швидкої допомоги, гуманітарні конвої та техніку рятувальних служб.

Українські офіційні особи припускають, що такі дії є частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на посилення тиску на Київ, зокрема перед потенційним поверненням Дональда Трампа до Білого дому, а також для прискорення військових успіхів і підготовки до можливого форсування Дніпра.

"Росія хоче розпочати новий наступ тут", - зазначив Прокудін, додавши, що війська РФ зібрали "300 човнів для переправи через річку".

Коли РФ може почати наступ на Херсон

Військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному коментарі для Главреда пояснив, що контроль над островами на Дніпрі є ключовим для можливого наступу РФ на Херсон. Це дозволяє проводити операції розвідувально-диверсійних груп і підготовку до форсування річки. Без контролю над островами такі дії неможливі.

"Тому й триває на Херсонщині ця битва за острови. Тому й ми зубами тримаємося за лівий берег Дніпра в Херсонській області", - вказує він.

Він також зазначив, що українські війська не утримують острови через неможливість облаштування укріплень для оборони.

"Ми тримаємо острови під вогневим контролем: коли російські війська намагаються зробити спробу захоплення островів або висадки на них, ми їх вогнем звідти їх вибиваємо і, можливо, висилаємо групи, які зустрічають супротивника і з берега відбивають спроби росіян висадитися на острови", - додає він.

На думку експерта, для успішного форсування Дніпра та створення плацдарму на правому березі потрібне угруповання чисельністю щонайменше 100 тисяч військових. Проте у російської групи "Дніпро" навіть на всій зоні відповідальності немає такої кількості: там, за оцінками Жданова, набереться максимум 70 тисяч. До того ж, ударного угруповання в цьому районі ворог взагалі не має.

"Ще один важливий момент пов'язаний із цими трьома сотнями човнів. Звідки вони з'явилися? Два тижні тому ті самі посадовці та представники ОДА розповідали, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області російська окупаційна влада влаштувала масову конфіскацію плавзасобів у населення. Причому цього разу настільки жорстко все відбирали, що навіть конфіскували в людей надувні човни. Думаю, що ці 300 човнів з'явилися внаслідок саме цього вилучення плавзасобів у місцевого населення Херсонщини", - сказав Жданов.

За його словами, це дозволяє зробити висновок про те, що в російської армії з плавзасобами дуже туго, що ускладнює для них будь-яке проведення операцій на воді.

"Тож я б не поспішав говорити про форсування Дніпра противником або заняття плацдарму на правому березі", - вказує він.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що класична операція з форсування Дніпра вимагає висадки десанту на правому березі для захоплення плацдарму, який утримуватиметься 6-8 годин до підходу основних сил. За цей час ворог повинен навести понтонні переправи та перекинути важку техніку. Однак через складний рельєф правого берега і необхідність прикриття артилерією та авіацією, це надзвичайно складна операція, до якої російська армія зараз не готова.

Битва за острови, за словами Жданова, триває з осені 2022 року, відколи ЗСУ вибили росіян із правого берега Херсонщини. Контроль над островами є стратегічним: він дозволяє утримувати русло річки, що важливо для переправ і диверсійної діяльності. Якщо ж росіяни захоплять острови, Україна втратить можливість проводити такі операції, тоді як ворог зможе активізувати свої дії на правому березі Дніпра.

"Як би там не було, нехтувати загрозою не можна. Російські війська дійсно можуть здійснити спробу знову захопити Херсон. Це цілком можливо в другій половині 2025 року або на початку 2026-го. Навіть не сумніваюся, що в генштабі РФ на сьогодні відпрацьовано кілька варіантів планів форсування Дніпра в кількох місцях. Це нормально, це хліб будь-якого генштабу", - резюмував Жданов.

Олег Жданов зауважує, що згідно з російською конституцією, Херсонська область вважається частиною Росії, тому припущення про відсутність планів штурму Запорізької чи Херсонської областей є недоречними.

"Штурм буде. І якщо ми будемо сидіти в глухій обороні, у нас не буде можливості переломити ситуацію на свою користь. А Росія рухається поетапно: зараз вирішується проблема Донецької та Луганської областей, щойно її буде вирішено, наступним етапом буде вирішення проблеми Запоріжжя, а потім – Херсонської області. Але може бути і навпаки: може, росіяни до літа підготуються до форсування Дніпра і будуть там нас відтісняти", - зазначив він.

Він також зазначає, що ракети "Іскандер", розміщені в Криму, можуть вражати будь-яку точку Херсонської та Миколаївської областей, чого наразі бракує Україні. Це дає противнику змогу знищувати українську логістику ракетними ударами та авіацією, створюючи умови для форсування Дніпра.

"Але це перспектива літа, не раніше, бо Росії треба зібрати угруповання чисельністю 150-200 тисяч осіб, адже треба буде йти одразу вглиб, закріплюватися на правому березі, підготувати понтонний парк, а також підготувати людей. Це дуже складний механізм", - резюмував військовий експерт Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Для чого Кремлю наступ на Херсон

Російські війська, за даними джерел "РБК-Україна", готують нову операцію з наступу на Херсон, плануючи форсувати Дніпро через пошкоджені або зруйновані мости. З цією метою окупанти перевозять до лівого берега річки обладнання для будівництва понтонних переправ і готують військові підрозділи. Це може бути спробою посилити позиції Росії в контексті можливих переговорів про закінчення війни. Кремль прагне контролювати всю територію Херсонської та Запорізької областей, намагаючись уникнути суперечок щодо цих регіонів.

Такі дії також спрямовані на розтягування українських сил, використовуючи обмеження України в особовому складі.

"Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитись за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед – для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани – і по Херсону, і по Запорізькій області – і теж готуємось", – сказав один зі співрозмовників видання.

Росія створює напруження по всій лінії фронту та в тилу, щоб ускладнити українську оборону.

У найближчі два місяці Москва, ймовірно, намагатиметься послабити позиції України перед імовірним поверненням Дональда Трампа до влади, який обіцяв приділити увагу українсько-російському конфлікту. Завданням України залишається зламати ці плани і втримати стабільність на ключових напрямках.

Що кажуть в ЗСУ

Командування Сил оборони Півдня уважно стежить за підготовкою плавзасобів російськими військами, які можуть бути використані для форсування Дніпра. Як зазначив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, українські захисники готові до будь-якого сценарію. В ефірі телемарафону він прокоментував повідомлення про нібито 300 човнів, зібраних росіянами для можливого наступу на Херсон.

"Командування Сил оборони Півдня теж має всю інформацію, проте ми готові до будь-якого розвитку подій. І скажу так: 300 човнів – ну, це 300 човнів. Не можна назвати, що це якась серйозна загроза", – заявив Волошин.

Волошин підкреслив, що для успішного наступу ворогові необхідно підготувати переправи для перекидання техніки, що є складним завданням, особливо за умов сучасних засобів розвідки та вогневого контролю ЗСУ на цій ділянці фронту.

"А 300 човнів... Ну, на кожен посадять там 5 штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи? Ви ж розумієте, що кілька залпів артилерії – і просто [все]", – сказав спікер Сил оборони Півдня.

За його словами, щоденні штурмові спроби агресора в Наддніпрянському напрямку, включно із захопленням островів у гирлі Дніпра, завершуються для ворога втратами як у живій силі, так і в плавзасобах.

"Жодного ефекту для ворога... Це більше схоже на розвідувально-пошукові дії, бо це штурми малими групами піхоти, від п'яти до семи осіб – вони не мають ефекту, і не мають ніякого результату", – стверджує Волошин.

Окрім того, Волошин нагадав про мінування узбережжя, що ще більше ускладнює проведення масштабної операції з форсування водної перешкоди такого масштабу, як Дніпро. Він зауважив, що приховати таку підготовку від української розвідки практично неможливо.

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Росіяни саботують наступальні дії на Херсонському напрямку

Російські військові навмисно пошкоджують свої човни, щоб уникнути штурмів островів у дельті Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє рух "Атеш". За даними агента цього руху, який діє в лавах ЗС РФ на Придніпровському напрямку, серед російських солдатів дедалі частіше трапляються випадки саботажу.

Військові цілеспрямовано ламають мотори, пошкоджують гумові човни та навіть передають координати розташування баз із човнами і запасами палива Силам оборони України. Такі дії свідчать про небажання окупантів брати участь у небезпечних операціях у зоні активних бойових дій.

"Відомо, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службових розслідування, пов'язаних із саботажем. Для російського командування це стало справжньою проблемою", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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