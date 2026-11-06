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РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський назвав цілі ворога

Руслана Заклінська
6 листопада 2026, 21:35
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Президент закликав союзників не відкладати постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський назвав цілі ворога
Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН, Міноборони РФ

Головне із заяви Заклінська:

  • Розвідка попереджає про підготовку нового удару РФ
  • Під загрозою енергетика, мости через Дніпро й цивільні об'єкти
  • Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем Patriot

Російська окупаційна армія готує новий удар по Україні. Під прицілом енергетика, мости через Дніпро та цивільна інфраструктура. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Повітряні сили та Збройні сили України вже готуються до відбиття атаки.

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"Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар - по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто", - сказав Зеленський.

Що Україна просить у партнерів

Окремо президент звернувся до союзників із проханням не зволікати з постачанням засобів протиповітряної оборони, насамперед ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Потрібні перехоплювачі для "петріотів", кожна домовленість - важлива, кожен день в постачанні - дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім", - наголосив глава держави.

Також Зеленський закликав українців берегти себе з огляду на ракетну загрозу.

Південний міст у Києві
Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Як Україні захиститися від масованих ударів по інфраструктурі

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що ворог атакує не лише енергетичні об'єкти, а й транспортну систему країни.

"Йдеться не лише про намагання уразити енергетичні об'єкти, передусім підстанції, а й про удари по транспортній системі, зокрема залізниці", - наголосив фахівець.

Пояснюючи задум росіян, експерт звернув увагу на великі залізничні вузли на заході України.

"Фактично задум росіян полягає в тому, щоб створити для Рівного, Ковеля, Сарн та інших важливих залізничних вузлів ситуацію, подібну до тієї, яку сьогодні переживають Суми", - пояснив Гончар.

Водночас, за його словами, повністю убезпечити інфраструктуру від ударів неможливо, тож країні лишається системно захищатися.

"Але що ми повинні робити? Захищатися. Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", - підсумував експерт.

Удари по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, розвідка зафіксувала підготовку Росії до масштабної атаки. За даними моніторингових каналів, для масованого ракетного удару окупанти підготували 10 бомбардувальників Ту-95МС і п'ять Ту-160. Ціллю ворога мала стати енергетична інфраструктура.

Аналітики оцінили стратегію Кремля на зиму. У звіті ISW ідеться, що Путін хоче змусити Україну капітулювати саме взимку. За оцінками аналітиків, торік постраждало 80% української генерації.

Українська енергосистема потребує термінової допомоги партнерів. Зеленський назвав країни, які можуть врятувати енергосистему від блекауту. Йдеться про постачання трансформаторів, кабелів і генераторів.

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Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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