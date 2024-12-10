Саратовську область атакували БпЛА: під прицілом був військовий аеродром

У РФ традиційно заявили, що руйнувань і постраждалих попередньо немає.

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У Росії гриміли вибухи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google./maps

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В ніч проти 10 грдня, в РФ лунали вибухи

Під атакою був військовий аеродром в Саратовській області

У вівторок, 10 грудня, Саратовська область РФ перебувала під атакою БпЛА. Про це у своєму Telegram повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За словами голови регіону, під прицілом безпілотників був військовий аеродром.

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"Сьогодні було відбито атаку на військовий аеродром, внаслідок якої ліквідовано БПЛА. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.", - йдеться в повідомленні.

У РФ традиційно заявили, що руйнувань і постраждалих попередньо немає.

Варто зауважити, що російське Міністерство оборони не повідомляло про збиті безпілотники над Саратовською областю.

Нагадаємо, у Саратовській області розташований військовий аеродром "Енгельс". Він є головною базою для розміщення літаків Ту-95 і Ту-160.

Ураження військових обʼєктів РФ - останні новини

У ніч на суботу, 7 грудня, місто Майкоп, столиця Республіки Адигея, зазнало атаки дронів. Ймовірною ціллю атаки міг бути аеродром "Ханська", розташований за 410 км від лінії фронту. Місцеві жителі повідомляють, що поблизу аеродрому пролунали щонайменше два потужних вибухи.

Днем раніше в Керчі у тимчасово окупованому Криму вранці прогриміли вибухи. Місцеві жителі чули звуки вибухів в районі суднобудівного заводу, також вони бачили заграву в мікрорайоні Аршинцеве. Повідомляється про нібито спробу прориву українських морських дронів у Керченській протоці.

Як писав Главред, морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму. Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів, що було знищено системи спостереження противника, які були розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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