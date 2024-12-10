РФ завдала удару по центру Запоріжжя: влучила у клініку, є постраждалі та загиблі

Приватна клініка зруйнована, сусідні будівлі пошкоджені.

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Окупанти завдали удару по центру Запоріжжя, на місці працюють рятувальники / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Війська РФ вдарили по Запоріжжю - що відомо:

Росія атакувала центр Запоріжжя і влучила у приватну клініку

Є постраждалі та загиблі, клініку зруйновано, сусідні будівлі пошкоджено

Повітряні сили попереджали про загрозу удару балістикою

Російські окупаційні війська у вівторок, 10 грудня, атакували місто Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару постраждали люди, є загиблі. Клініка зруйнована. Розташовані неподалік будівлі пошкоджено. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про загрозу пуску балістичних ракет в областях, де була повітряна тривога.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров о 15:03 повідомив, що в Запоріжжі пролунав вибух. Пізніше він навів деталі інциденту.

відео дня

"До 11 зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів", - повідомив Федоров.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Відомо про 3 загиблих.

Удар РФ по Запоріжжю - кадри з місця інциденту:

Запорізька ОВА опублікувала фотографії та відео з місця інциденту. На кадрах - руйнування та робота рятувальників.

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наслідки удару окупантів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Відео опубліковано о 16:06 Іваном Федоровим. На той момент було відомо про 3 постраждалих.

Також в ОВА опублікували нове з наслідками російського удару. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Звідки і якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки Росії балістикою по Україні - новини:

Як повідомляв Главред, війська агресора РФ 25 листопада ракетою Іскандер-М атакували Одесу. Були пошкоджені будинки та інша цивільна інфраструктура. Також ворог запустив дрон, по якому відпрацювали сили ППО.

6 грудня російські окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Ворог пошкодив адміністративну будівлю. Удар було завдано із захопленого Криму.

7 грудня Росія вдарила по Конотопу Сумської області. Противник знову запустив балістику з Криму. Ворожі сили поцілили по інфраструктурі Конотопської громади.

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