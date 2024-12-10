"Тисяча Зеленського": як отримати грошову допомогу, якщо немає додатку "Дія"

Коротко:
- У банку можна відкрити спеціальний рахунок, куди надійде "тисяча Зеленського"
- Українці подали 6 млн заяв на отримання тисячі гривень
Українці, які не мають додатку "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "зимової підтримки" через банки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що відсьогодні до програми долучаються банки-партнери.
"Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються "Дією", а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти", - написав він у Telegram.
Прем'єр-міністр додав, що наразі українці через "Дію" вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка". І цифра постійно збільшується.
Шмигаль нагадав, що кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.
Виплати для українців - новини за темою
Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова єПідтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.
Як писав Главред, українці за кордоном не зможуть отримати грошову допомогу за програмою, ініційованою президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто оформлять "тисячу Зеленського" за межами країни, будуть зобов’язані повернути кошти.
Нещодавно генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомляв, що з 4 грудня 2024 року в межах програми "Зимова єПідтримка" українці, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", отримають 1000 гривень. Механізм виплати буде максимально зручним — не потрібно писати заяви чи йти до відділення.
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Хто такий Денис Шмигаль?
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
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