"Тисяча Зеленського": як отримати грошову допомогу, якщо немає додатку "Дія"

Наразі українці через "Дію" вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка"

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Як отримати "тисячу Зеленського" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

У банку можна відкрити спеціальний рахунок, куди надійде "тисяча Зеленського"

Українці подали 6 млн заяв на отримання тисячі гривень

Українці, які не мають додатку "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "зимової підтримки" через банки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що відсьогодні до програми долучаються банки-партнери.

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"Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються "Дією", а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти", - написав він у Telegram.

Прем'єр-міністр додав, що наразі українці через "Дію" вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка". І цифра постійно збільшується.

Шмигаль нагадав, що кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

Виплати для українців - новини за темою

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова єПідтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Як писав Главред, українці за кордоном не зможуть отримати грошову допомогу за програмою, ініційованою президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто оформлять "тисячу Зеленського" за межами країни, будуть зобов’язані повернути кошти.

Нещодавно генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомляв, що з 4 грудня 2024 року в межах програми "Зимова єПідтримка" українці, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", отримають 1000 гривень. Механізм виплати буде максимально зручним — не потрібно писати заяви чи йти до відділення.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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