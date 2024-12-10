"Рута" проходить випробування: Зеленський розповів про нову українську ракету

Глава держави повідомив про успішні випробування нової української ракети.

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Володимир Зеленський розповів про випробування нової ракети / Колаж: Главред, фото: Facebook/szgurets president.gov.ua

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Успішно проходять випробування нової української ракети "Рута"

Бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло"

Президент України Володимир Зеленський на врученні Національної премії ім. Бориса Патона відзначив внесок науки в науку. Бориса Патона відзначив внесок науки в обороноздатність країни.

Зокрема, глава держави повідомив про успішні випробування нової української ракети "Рута", передає пресслужба Офісу президента.

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Президент нагадав про те, що нещодавно українська ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Також перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло", а днями було передано Силам оборони їхню першу партію.

"Тривають успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - зазначив Зеленський.

За його словами, це стосується й українських розробок у галузі безпілотних літальних апаратів.

"Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості - дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські досягнення. Усе це - українське виробництво. Усе це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу теж", - наголосив глава держави.

Ракетна програма України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети. Президент розповів про виробництво власної української далекобійної зброї та її застосування.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Однак цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об'єктах.

Як повідомляв Главред, Зеленський натякнув, що в рамках ракетної програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо. Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

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Що таке ракетна програма України? Ракетна програма України — комплекс відновлювальних дій щодо ракетного потенціалу України. Активно впроваджується й розроблюється після початку військової агресії Росії. Є стратегічним чинником до військової безпеки України після втрати ядерного статусу України, пише Вікіпедія.

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