РФ перекидає резерви і готує штурм на півдні: полковник назвав напрямок

Ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції, розповів Владислав Волошин.

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Що відомо:

На Оріхівському напрямку ворог провів кілька штурмів

Ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції

Російські окупанти готуються до активізації штурмів на Оріхівському напрямку, розповів речник Сил оборони півдня України, полковник Владислав Волошин.

Зокрема, окупанти ведуть розвідувально-пошукові дії, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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Український офіцер також зазначив, що сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів кілька штурмів. Росіяни ведуть розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб приступити до активізації саме на цьому напрямку.

"За даними нашої розвідки, ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції. А також провів евакуацію втрат, тож наразі на передку в нього всі "свіженькі" і готові розпочати штурмові дії. Але це будуть штурми малими групами піхоти із залученням бронетехніки і під прикриттям авіації та БПЛА", - додав Волошин.

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Раніше з'явилося пояснення активізації РФ на Півдні. Мета окупантів - ураження "зернових коридорів" і припинення операцій з імпорту та експорту товарів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на півдні ситуація змінилася. На Придніпровському напрямку протягом останніх днів зросла інтенсивність штурмових атак.

Як повідомляв Главред, на півдні України ворог зазнав доволі важких втрат - ЗСУ знищили близько сотні осіб особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

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