Лукашенко оголосив про розміщення ядерки в Білорусі та назвав Путіну умову

Диктатор Лукашенко, мовляв, шукає полігон, щоб розмістити Орєшнік.

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Лукашенко заявив, що завіз ядерні боєголовки в Білорусь / Колаж: Главред, фото: скріншот Пул первого, ua.depositphotos.com (ілюстративне фото)

Що сказав Лукашенко:

Ядерна зброя вже в Білорусі

У планах - розміщення Орєшника

Білорусь буде сама вирішувати, куди наводити ракети

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він привіз до країни "не один десяток" ядерних боєголовок. Тепер він, мовляв, шукає полігон для розміщення Ліщини.

Під час свого виступу у вівторок, 10 грудня, він розповів про те, що ядерна зброя в Білорусі - "не жарти".

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"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток одиниць. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, означає, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - зазначив Лукашенко.

Тепер він шукає полігон для розміщення ракетного комплексу Орєшник.

Що відомо про Кедр, який може бути Орєшником / Інфографіка Главред

Умова Путіну

Також Лукашенко сказав, що висунув умову Путіну. Мовляв, Мінськ, а не росіяни, вирішуватиме, куди націлити російський Ліщина.

"Розмістимо і націлимо. Моя умова Путіну була одна: "Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете". Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай Боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми", - наголосив Олександр Лукашенко.

Розміщення в Білорусі Орєшника - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Олександр Лукашенко 6 грудня попросив Володимира Путіна передати йому ракетний комплекс Ліщина.

Лукашенко буцімто стурбований ситуацією на своєму західному кордоні та в Україні, тому вирішив "звернутися" до колеги.

Риторика про розміщення Ліщини в Білорусі - спроба налякати НАТО, вважає голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Так Кремль намагається вплинути на суспільні настрої в європейських країнах.

Також у ЦПД спростували здатність Росії виробляти 25 одиниць Орєшника на місяць. У ворога немає такої можливості, інформація не відповідає дійсності, підкреслив глава Центру Андрій Коваленко.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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