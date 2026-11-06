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Нова база для ударів по Україні: десятки БПЛА РФ готують до масованих атак

Олексій Тесля
6 листопада 2026, 20:55
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Росія прагне прискорити створення типових об’єктів, призначених для організації масових атак.
оператор дрона, шахід
Росія побудувала нову базу для запуску дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-а ОМБр

Головне:

  • РФ у короткі терміни розгорнула великий військовий об’єкт під Ростовом
  • Нова інфраструктура може бути розрахована на застосування БПЛА "Герань-5"

Країна-агресор РФ у короткі терміни розгорнула великий об’єкт військового призначення на території Ростовської області.

Ще недавно на цьому місці була практично незаймана ділянка землі, а тепер формується інфраструктура для запуску ударних безпілотників, пише Business Insider.

відео дня

Зміни вдалося простежити завдяки супутниковим знімкам компаній Planet Labs і Vantor. На знімках від 8 серпня територія біля військового аеродрому Міллерово виглядала практично порожньою. Однак уже до 12 вересня там з’явилися під’їзні шляхи, а частина ділянки була підготовлена для розміщення пускового обладнання та технічних споруд.

Наступні знімки, зроблені 12 жовтня, продемонстрували подальше розширення об’єкта: на території вже були складські ангари та додаткові споруди. До 27 жовтня кількість обладнаних майданчиків сягнула щонайменше восьми.

Аналітик Брейді Африка звертає увагу, що будівництво ще не завершено. На об’єкті тривають роботи зі зведення складів та допоміжних споруд. При цьому спеціальні катапультні напрямні для запуску безпілотників на той момент ще були відсутні.

За оцінками американських фахівців, нова інфраструктура може бути розрахована на застосування реактивних безпілотників "Герань-5". Завдяки вищій швидкості порівняно з попередніми версіями такі апарати становлять додаткові труднощі для української протиповітряної оборони та безпілотників-перехоплювачів.

Після завершення будівництва об’єкт потенційно зможе забезпечити до 100 запусків безпілотників протягом доби.

На одну з характерних особливостей нової бази звернув увагу старший науковий співробітник Спенсер Фарагассо. За його словами, важливою ознакою призначення об’єкта є дві подовжені пускові напрямні, розміщені біля краю майданчика.

  • Нова база БПЛА РФ
    Нова база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor
  • Нова база БПЛА РФ
    Нова база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor
  • Нова база БПЛА РФ
    Нова база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor
  • Нова база БПЛА РФ
    Нова база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor

Експерти також вказують на більш масштабну тенденцію: Росія прагне прискорити створення типових об’єктів, призначених для організації масових атак із використанням безпілотної авіації.

Особливе занепокоєння аналітиків викликає швидкість будівництва. Як зазначає Фарагассо, навіть якщо одна з таких майданчиків буде знищена в результаті ракетного удару, відновлення відповідної інфраструктури або створення нового об’єкта на іншій ділянці може зайняти відносно небагато часу.

Таким чином, розвиток мережі спеціалізованих майданчиків здатний забезпечити російським військовим додаткові можливості для підтримання інтенсивності безпілотних атак.

Реактивний
/ Інфографіка: Главред

РФ розробляє нову зброю для атак на Україну - експерт

Україні необхідно використати найближчі шість місяців для розробки доступних за вартістю ракет-перехоплювачів, які зможуть протидіяти новому поколінню російських малогабаритних крилатих ракет. Про це розповів позаштатний радник президента з технологічних питань, фахівець у сфері технологій Сергій Бескрестнов.

За оцінкою експерта, Росія намагається заздалегідь підготувати засоби для подолання української протиповітряної оборони. Зокрема, російська сторона враховує появу в Україні реактивних безпілотників-перехоплювачів, які мають посилити захист Києва, і вже працює над наступним типом озброєння.

"Флеш" пояснив, що йдеться про компактні та порівняно недорогі крилаті ракети, які можуть стати новим інструментом для нанесення ударів по українській території.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв "Главред", міністр оборони Євген Хмара повідомив про випробування чотирьох перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Хмара також зазначив, що випробування чотирьох перехоплювачів відбулися в польових умовах.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про суттєве збільшення застосування реактивних безпілотників з боку Росії. Він підкреслив, що за останні чотири доби було запущено понад 1500 БПЛА, близько 800.

Раніше радник президента України Павло Паліса повідомив, що Збройним Силам України потрібен час для адаптації техніки та тактики до нових реактивних загроз. Він також підкреслив, що дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності.

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Про джерело: Business Insider?

Business Insider - американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

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