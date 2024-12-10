"Розгромище" РФ під Харковом: ЗСУ закріпилися на нових рубежах, у ворога втрати

Лінія зіткнення зупинилася на ділянках, де супротивник із травня намагається прорвати оборону.

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На Харківщині закріпилися українські військові / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Коротко:

ЗСУ змогли закріпитись на Харківщині, попри добре підготовлені інженерно-фрикційні споруди ворога

Ворог активно використовує ДРГ вздовж нашого кордону

Найменш віддаленою від Харкова залишається лінія фронту поблизу села Глибоке на Харківщині. Українські військові успішно закріпилися на нових рубежах, вибивши ворога з його позицій.

Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

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Як нагадав командир, окупанти намагалися просунутися до рубежів Харкова ще у травні цього року, однак цей план зазнав провалу. Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію.

"Були проведені контрзаходи, щоб вибити ворога зі зручних для нього позицій. Лінія зіткнення зупинилася на ділянках, де супротивник із травня намагається прорвати оборону. Попри застосування комбінованої тактики — штурми з броньованою і легкоброньованою технікою, масовані атаки з використанням маневрової техніки — ворог не досяг успіху. Сили оборони за цей час якісно укріпили лінії оборони, а спільні дії бригади "Харків", батальйону "Ахіллес" та 92-ї штурмової бригади дозволили вибити окупантів із їхніх позицій", — розповів Федоренко.

Ба більше, як розповів Федоренко, ЗСУ не просто вибили агресорів, однак ще й закріпилися на зайнятих рубежах, відбиваючи спроби ворога повернути втрачені позиції.

"На цих позиціях противник мав добре підготовлені інженерно-фрикційні споруди, але ми змогли закріпитися. Його спроби штурмувати, використовуючи бронетехніку, не дали результату. Значну частину штурмової піхоти знищили на підходах до наших позицій", — додав він.

Окрім цього, Федоренко нагадав про використання ДРГ ворогом вздовж державного кордону. Таким чином він намагається знайти слабкі місця в українській обороні.

Підсумовуючи, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" підкреслив, що російська армія постійно шукає додаткові резерви та ресурси для підтримки бойових дій. Однак, попри всі зусилля ворога, це не дозволяє їм досягти відчутного прогресу.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик попередив про небезпеку для Ізюму. Він заявив, що ситуація на Харківщині складна, армія РФ розширяє фланги, однак ЗСУ тримають оборону.

Своєю чергою командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов також підтвердив, що окупанти створюють плацдарм на Харківщині. За його словами, армія РФ чекає холодів, щоб перейти до механічних накатів.

А от Forbes поділились раніше позитивними для ЗСУ новинами з цього напрямку. За даними видання, українські військові вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині.

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Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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