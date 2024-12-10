'Ракети долетять за хвилини': для двох регіонів почастішають тривоги - що відомо

Сигнали повітряних тривог в межах кількох областей України стануть частішими через загрозу застосування балістичного озброєння, зазначив екс-мер Рівного.

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В Україні попередили про загрозу для 2 областей з боку Білорусі / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Військові навчання в Білорусі триватимуть до 31 грудня

У випадку пуску ракет, вони досягнуть регіонів України за лічені хвилини

В Республіці Білорусь почались військові навчання, які передбачають застосування балістичного озброєння. Відповідно, в кількох областях України сигнали повітряної тривоги будуть лунати частіше. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив екс-мер Рівного Олександр Третяк.

За його словами, військові навчання на території сусідньої з Україною Білорусі будуть тривати до 31 грудня. Через це на території Волинської та Рівненької областей сигнали повітряних тривог стануть частішими.

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Крім того, Олександр Третяк заначив, що у разі пуску ракет з території Білорусі, вони вже за лічені хвилини досягнуть території України.

"Зважайте, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону", - повідомив він.

Що цьому передувало

Сьогодні, 10 грудня, у північних областях України оголосили повітряну тривогу через імовірну загрозу запуску балістичних ракет із території Білорусі.

Як повідомляє моніторинговий OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн", тривога у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях була спричинена саме цією загрозою.

Аналітики зазначили, що раніше в Білорусі створили нову зону обмеження польотів — Ольманське болото, а з 10 грудня там розпочалися навчання.

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Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Розміщення ракет "Орешник" в Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 грудня самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням розмістити на території Білорусі ракетний комплекс "Орешнік". Російський диктатор заявив про готовність виконати це прохання, повідомляє агентство "БелТА" за результатами засідання вищої держради так званої "союзної держави".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав цю заяву "страшилкою", яку Кремль використовує для нагнітання ситуації, посилаючись на вплив російських високопосадовців Сергія Кирієнка та Миколи Патрушева.

10 грудня Лукашенко заявив, що в Білорусі є приблизно 30 майданчиків, готових для розміщення ракетної системи "Орєшнік". Згідно з інформацією "БелТА", наразі триває вибір локації з найменшою відстанню до потенційних цілей.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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