"Готові вступити у бій": у Пентагоні прокоментували ситуацію з солдатами КНДР

Американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська брали безпосередню участь у бойових діях.

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Поява військових КНДР на Курщині / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Солдати КНДР перебувають у бойовій готовності

Північнокорейські війська не брали участі у бойових діях проти України

Північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України. Про це розповіла заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Речниця наголосила, що солдати КНДР перебувають у бойовій готовності.

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"Війська КНДР досі перебувають у Курській області",- зауважила представниця оборонного відомства США.

Також представниця оборонного відомства США проінформувала, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська брали безпосередню участь у бойових діях.

"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію", - зауважила Сінгх.

Що відомо про армію КНДР? / Інфографіка: Главред

Допомога КНДР Росії - останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський попереджав, що кількість військових КНДР, розміщених на території країни-агресор РФ, досягла 11 тисяч. Надалі вона може зрости до 100 тисяч військових.

Як писав Главред, стало відомо, що російські війська активно використовують озброєння, надане Північною Кореєю. Ворог уже запустив близько 60 північнокорейських ракет KN-23 під час атак по Україні.

Нещодавно верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Північна Корея надала країні-агресору Росії більше військової допомоги, ніж Європа – українцям. Він закликав ЄС посилити військову допомогу Україні.

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