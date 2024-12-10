В Україну суне похолодання: синоптики оголосили штормове попередження

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну атакує циклон
- У яких областях будуть дощі та сніг
- Де синоптики прогнозують +15
Погода в Україні 11 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
11 грудня у західних, північних та Вінницькій областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до України наближається активний циклон. У цей день очікуються дощі та мокрий сніг. Видимість буде поганою через опади та хмарність.
Очікується, що 12 грудня прийде похолодання, а опадів стане менше. Відчутне зниження температури повітря у багатьох областях буде 13-14 грудня. Однак вже 15 грудня в Україну прийде потепління.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 11 грудня
В Україні 11 грудня буде хмарно. У цей день у багатьох областях України синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг з налипанням, а також ожеледь та ожеледицю. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"У південній та південно-східній частинах вночі помірний, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° (в Криму протягом доби 6-11°). На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ; у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -1
За даними meteoprog, 11 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.
Погода 11 грудня у Києві
У Києві 11 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах у цей день буде ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.
Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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