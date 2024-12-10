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В Україну суне похолодання: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2024, 20:42
1468
В Україні 11 грудня буде налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Україну атакує циклон
  • У яких областях будуть дощі та сніг
  • Де синоптики прогнозують +15

Погода в Україні 11 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

11 грудня у західних, північних та Вінницькій областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до України наближається активний циклон. У цей день очікуються дощі та мокрий сніг. Видимість буде поганою через опади та хмарність.

Очікується, що 12 грудня прийде похолодання, а опадів стане менше. Відчутне зниження температури повітря у багатьох областях буде 13-14 грудня. Однак вже 15 грудня в Україну прийде потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: ventusky

Погода 11 грудня

В Україні 11 грудня буде хмарно. У цей день у багатьох областях України синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг з налипанням, а також ожеледь та ожеледицю. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"У південній та південно-східній частинах вночі помірний, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° (в Криму протягом доби 6-11°). На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ; у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 11 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.

погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: meteoprog

Погода 11 грудня у Києві

У Києві 11 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах у цей день буде ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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