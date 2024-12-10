Виробництво РФ 25 ракет 'Орєшник' щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку

Як заявили в ЦПД, мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах.

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В ЦПД прокоментували заяви РФ про масове виробництво "Орєшника" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Про що сказали в ЦПД:

Інформація про штампування "Орєшника" є свідомим фейком

Внаслідок санкцій у Путіна сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет

Уже декілька днів Мережею ширяться чутки про те, що Росія має змогу виробляти по 25 ракет "Орєшник" в місяць. Центр протидії дезінформації прокоментував цю новину та спростував фейк.

Як розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформація про штампування цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим фейком.

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"Інформація про здатність росії виробляти 25 "орєшників" на місяць не відповідає дійсності", - написав Коваленко у Telegram.

Ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр" / Инфографика Главред

Андрій Коваленко звернув увагу, що видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження.

Також варто не забувати, що в країни-агресора суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет через санкції.

"Так, вони виробляють Х-101 чи "Калібр" і накопичують їх завдяки інтенсивному використанню Шахедів. Втім, виробництво більш технологічних ракет, таких як "Кинджал", йде на одиниці. А "Орєшнік" - це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї МБР є свідомим фейком", - написав керівник ЦПД.

Підсумовуючи, Коваленко черговий раз підкреслив, що мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах.

Запуск ракети "Орешник" - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з'явився тривожний прогноз щодо того, що Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником. Цілком ймовірно, що РФ може вдарити Орешником по Києву або по Західній Україні.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих також раніше пояснив, скільки ракет "Орешник" РФ може виробляти на рік. За його словами, 6 підприємств РФ займаються виробництвом ракет різних типів.

Своєю чергою військовий експерт Іван Ступак попередив про загрозу застосування "Орешника". За його словами, Росія готує новий ракетний удар по Україні.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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