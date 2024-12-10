Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Виробництво РФ 25 ракет "Орєшник" щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку

Даяна Швець
10 грудня 2024, 12:35
478
Як заявили в ЦПД, мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах.
Виробництво РФ 25 ракет 'Орєшник' щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку
В ЦПД прокоментували заяви РФ про масове виробництво "Орєшника" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Про що сказали в ЦПД:

  • Інформація про штампування "Орєшника" є свідомим фейком
  • Внаслідок санкцій у Путіна сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет

Уже декілька днів Мережею ширяться чутки про те, що Росія має змогу виробляти по 25 ракет "Орєшник" в місяць. Центр протидії дезінформації прокоментував цю новину та спростував фейк.

Як розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформація про штампування цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим фейком.

відео дня

"Інформація про здатність росії виробляти 25 "орєшників" на місяць не відповідає дійсності", - написав Коваленко у Telegram.

Виробництво РФ 25 ракет 'Орєшник' щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку
Ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр" / Инфографика Главред

Андрій Коваленко звернув увагу, що видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження.

Також варто не забувати, що в країни-агресора суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет через санкції.

"Так, вони виробляють Х-101 чи "Калібр" і накопичують їх завдяки інтенсивному використанню Шахедів. Втім, виробництво більш технологічних ракет, таких як "Кинджал", йде на одиниці. А "Орєшнік" - це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї МБР є свідомим фейком", - написав керівник ЦПД.

Підсумовуючи, Коваленко черговий раз підкреслив, що мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах.

Запуск ракети "Орешник" - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з'явився тривожний прогноз щодо того, що Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником. Цілком ймовірно, що РФ може вдарити Орешником по Києву або по Західній Україні.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих також раніше пояснив, скільки ракет "Орешник" РФ може виробляти на рік. За його словами, 6 підприємств РФ займаються виробництвом ракет різних типів.

Своєю чергою військовий експерт Іван Ступак попередив про загрозу застосування "Орешника". За його словами, Росія готує новий ракетний удар по Україні.

Більше важливих новин:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко новини України Путін новини війна Росії та України ракетний удар Андрій Коваленко Ракетна атака на Україну Ракета Орешник
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тривога на півночі України: аналітики дізналися про загрозу балістики з Білорусі, деталі

Тривога на півночі України: аналітики дізналися про загрозу балістики з Білорусі, деталі

13:33Світ
Виробництво РФ 25 ракет "Орєшник" щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку

Виробництво РФ 25 ракет "Орєшник" щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку

12:35Україна
Чи справді армія РФ прорвала кордон на Сумщині: в ОВА дали офіційну відповідь

Чи справді армія РФ прорвала кордон на Сумщині: в ОВА дали офіційну відповідь

11:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прийдуть злидні та хвороби: кого не можна пускати в дім 10 грудня - прикмети

Прийдуть злидні та хвороби: кого не можна пускати в дім 10 грудня - прикмети

США завдали "тактичного удару" по Росії: ситуація для Кремля погіршується

США завдали "тактичного удару" по Росії: ситуація для Кремля погіршується

Гороскоп на завтра 11 грудня: Близнюкам - велика можливість, Терезам - фантастична удача

Гороскоп на завтра 11 грудня: Близнюкам - велика можливість, Терезам - фантастична удача

Україна могла вперше вдарити "довгими Нептунами" по цілях РФ: що відомо - ЗМІ

Україна могла вперше вдарити "довгими Нептунами" по цілях РФ: що відомо - ЗМІ

Чому не варто викидати мандаринову шкірку: секретний трюк з оцтом

Чому не варто викидати мандаринову шкірку: секретний трюк з оцтом

Последние новости

13:39

Вбивство на кулінарному шоу: стало відомо, коли відбудеться прем’єра стрічки "Бісова пательня" на 2+2

13:33

Квадробери, Фаріон і бусифікація: що гуглили українці у 2024 році - ТОП-запитів

13:33

Тривога на півночі України: аналітики дізналися про загрозу балістики з Білорусі, деталі

13:27

Мати-путіністка гумориста Ревви з Донецька скаржиться на сина: нікому не потрібна

13:22

"Серце Азовсталі" та 1+1 Україна запускають кулінарний проєкт "Смак свободи" для адвокації визволення військовополонених

Путін у Сирії отримав удар у спину і втратив чинність після втечі Асада - КусаПутін у Сирії отримав удар у спину і втратив чинність після втечі Асада - Куса
13:02

"Так дратувало": Ніна Матвієнко була проти стосунків дочки з Мірзояном

12:50

РФ перекине авіацію з Сирії на війну проти України: експерт попередив про загрозу

12:43

Навіть прати не потрібно: як прибрати неприємний запах із капців

12:35

Виробництво РФ 25 ракет "Орєшник" щомісяця: в ЦПД закликали відставити паніку

Реклама
12:22

Росіяни тікають із Сирії, задіяно караван літаків: у ГУР розкрили деталі

12:10

Бейонсе поділилася розкішним фото старшої доньки

11:59

Міноборони відправить на фронт роботизований комплекс із кулеметом Browning

11:56

4 знаки зодіаку, які занадто вірні в дружбі та стосунках

11:52

Омріяні TAURUS можуть з’явитися вже скоро: неочікуваний сценарій описав Гетьман

11:42

Чи справді армія РФ прорвала кордон на Сумщині: в ОВА дали офіційну відповідь

11:24

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Козлам - втома, Зміям - скандали

11:16

Атака РФ на Покровськ неминуча: у Forbes назвали найгірший сценарій

11:11

"Навіщо була потрібна ця війна": невдоволення в РФ зростає - чи можливий протест

10:54

Саратовську область атакували БпЛА: під прицілом був військовий аеродром

10:42

"Може зупинитися серце": російська актриса-путіністка опинилася в лікарні

Реклама
10:02

У двох областях України скасували графіки вимкнення світла: кому пощастило

09:59

"Боротьба йде буквально за кожен поверх": у Торецьку тривають міські бої

09:50

"Розгромище" РФ під Харковом: ЗСУ закріпилися на нових рубежах, у ворога втрати

09:26

Карта Deep State онлайн за 10 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:09

КНР скоротить поставки дронів та їхніх компонентів: як це позначиться на Україні - Bloomberg

09:08

Відмовляються йти в бій: окупанти саботують на одній із ключових ділянок фронту

09:04

Копія мами: донька зрадниці Ані Лорак вийшла на сцену - деталі

08:17

"Готові вступити у бій": у Пентагоні прокоментували ситуацію з солдатами КНДР

08:10

"Обирай": Тіна Кароль публічно відповіла на звинувачення Лєри Мандзюк

08:10

"Велика держава" бездарно облажаласямнение

08:06

Відключення світла в Україні - графіки на 10 грудня (оновлюється)

08:04

"Мішок" для ЗСУ: у Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти Центральна

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини у магазині: лише люди із "зором орла" відгадають загадку

07:00

"Врятуйте Покровськ": армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів - Deep State

06:10

Сирія підтвердила стару добру тезу: диктатури крихкімнение

05:58

Гороскоп на завтра 11 грудня: Близнюкам - велика можливість, Терезам - фантастична удача

05:31

Гороскоп Таро на 2025 рік для Дів: заздрісники, виконання бажання та виграш у лотереюВидео

05:00

Яке сьогодні свято 10 грудня 2024 року: від чого потрібно категорично відмовитися

04:45

Росіяни пішли у штурм з технікою: ситуація під Покровськом значно погіршилась

04:30

Скільки запікати курку в духовці: важливе правило, яке варто знати усімВидео

Реклама
04:02

Як переоформити авто через "Дію": проста інструкція

03:02

Навіщо натирати фари лимоном та содою: досвідчені водії поділилися секретом

02:33

Як прочистити злив від волосся без хімії: геніальний та простий методВидео

02:09

Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив важливу заяву

02:00

Можна лише повчитися: ТОП-3 найкращих батьків за знаком зодіаку

01:48

Поглинають вологу з повітря: які рослини варто поставити у ванній

01:30

"Життя після..." існує": Олена Мозгова висловилася про жінок "за 50"

01:09

Винищувачі F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем: що відомо

00:31

"Стояла і мене калатало": Сумська зізналася, чому й сьогодні ревнує чоловіка

00:15

Мобілізація з 18 років: у США заявили, що надіслали Україні чіткий сигнал

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти