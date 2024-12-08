Десантування на правий берег Дніпра буде фатальним для ворога: деталі від Братчука

Форсування річки Дніпро призведе, хіба що, до великих втрат в армії РФ.

https://glavred.net/ukraine/desantirovanie-na-pravyy-bereg-dnepra-budet-fatalnym-dlya-vraga-detali-ot-bratchuka-10620773.html Посилання скопійоване

ЗСУ відомо про наміри ворога щодо Херсонщини / Колаж: Главред, Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Братчук:

ЗСУ готові дати відсіч ворогу на Херсонщині

Окупанти планують у найближчий час захопити не сам Херсон

Армії РФ не вдасться форсувати Дніпро

Українські військові добре знають про плани російських окупантів щодо наступу на правий берег Дніпра в Херсонській області й готові дати відсіч у разі спроби ворога здійснити форсування річки.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, активізація певних дій на цьому напрямку справді ймовірна, однак країна-агресор Росія, скоріше, накачує інформаційний простір повідомленнями про велику загрозу, ніж насправді може реалізувати ударний наступ.

відео дня

Найімовірніше, у найближчі плани РФ входить не захоплення Херсона, а взяття під контроль островів на Дніпрі, щоб згодом спробувати здійснити десантування або проникнення ДРГ на правий берег для створення нових плацдармів.

"Командування Збройних сил України, зокрема Сил оборони півдня, добре обізнані про плани ворога. Їм відомо про ресурсне накопичення ворожих сил, зокрема і техніки, і плавзасобів, і особового складу. Відомо і про можливі дії окупантів. Усі підрозділи, які сьогодні проводять відповідну бойову роботу на правому березі Дніпра, знають про ці плани, про ці ризики. І, відповідно, готуються адекватні відповіді", - зауважив Братчук.

Він також переконаний, що будь-які спроби форсувати Дніпро будуть невдалими для агресора і армія РФ зазнає великих втрат.

Наступ РФ на Херсон - що відомо

Нагадаємо, спершу у ЗМІ з'явилася інформація, нібито країна-агресор Росія готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа. Зокрема, РФ уже підготувала 300 човнів для перетину річки.

Згодом, як писав Главред, в ЗСУ відреагували на цю інформацію і заявили, що українські військові готові до будь-якого сценарію розвитку подій на південному напрямку. Командування Сил оборони Півдня має повну інформацію про підготовку російськими військами плавзасобів, імовірно для форсування Дніпра.

Раніше також в АТЕШ повідомили, що окупанти вже здійснювали спроби прориву на острови в дельті Дніпра, однак під час операції двоє окупантів потрапили під удар дрона, внаслідок чого втратили контроль і впали з гідроциклу. Як і потрапити на острів, так і вибратися з-під води їм не вдалося.

Інші новини:

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред