"Куди втече Путін?": Зеленський прокоментував падіння режиму Асада

Важливо:
- Режим Асада тримався виключно на насильстві
- Саме такі режими підтримує Путін
Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін.
"Режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін. Ми бачили такі самі в'язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, окупованому російськими загарбниками", - написав він у Telegram.
Президент зазначив, що Росія - "це держава-в'язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю тільки завдяки в'язницям і катівням, які вона там розміщує".
Він нагадав про репресії та тортури, які окупанти РФ влаштовують на захоплених українських територіях.
"Асад і Путін - це не просто васал і сюзерен. Вони - співучасники в насильстві. Такі диктатори як Асад не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада", - переконаний глава держави.
Зеленський наголосив, що саме тому існує необхідність єдності та сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають по собі лише страждання, біль і руїни.
"Сміливий" Асад утік до Путіна. Куди втече Путін?", - додав він.
Падіння режиму Асада - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.
Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.
Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.
Інші новини:
- Війська РФ потрапили в "котел", сотні зниклих безвісти: що відомо про бої в Сирії
- Військові РФ "дають драпака" з Дамаска: ситуація в Сирії "заходить у піке" - ГУР
- Армія РФ тікає, здаючи місто за містом: як війна в Сирії вплине на Україну
Хто такий Башар Асад?
Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік.
Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія.
У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред