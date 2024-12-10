"Куди втече Путін?": Зеленський прокоментував падіння режиму Асада

Башар Асад і Володимир Путін є співучасниками насильства, переконаний Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував падіння режиму Башара Асада / колаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

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Режим Асада тримався виключно на насильстві

Саме такі режими підтримує Путін

Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін.

"Режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін. Ми бачили такі самі в'язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, окупованому російськими загарбниками", - написав він у Telegram.

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Президент зазначив, що Росія - "це держава-в'язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю тільки завдяки в'язницям і катівням, які вона там розміщує".

Він нагадав про репресії та тортури, які окупанти РФ влаштовують на захоплених українських територіях.

"Асад і Путін - це не просто васал і сюзерен. Вони - співучасники в насильстві. Такі диктатори як Асад не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада", - переконаний глава держави.

Зеленський наголосив, що саме тому існує необхідність єдності та сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають по собі лише страждання, біль і руїни.

"Сміливий" Асад утік до Путіна. Куди втече Путін?", - додав він.

Падіння режиму Асада - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.

Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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