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"Куди втече Путін?": Зеленський прокоментував падіння режиму Асада

Олексій Тесля
10 грудня 2024, 16:17
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Башар Асад і Володимир Путін є співучасниками насильства, переконаний Володимир Зеленський.
Зеленський, Асад
Володимир Зеленський прокоментував падіння режиму Башара Асада / колаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

Важливо:

  • Режим Асада тримався виключно на насильстві
  • Саме такі режими підтримує Путін

Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін.

"Режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін. Ми бачили такі самі в'язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, окупованому російськими загарбниками", - написав він у Telegram.

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Президент зазначив, що Росія - "це держава-в'язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю тільки завдяки в'язницям і катівням, які вона там розміщує".

Він нагадав про репресії та тортури, які окупанти РФ влаштовують на захоплених українських територіях.

"Асад і Путін - це не просто васал і сюзерен. Вони - співучасники в насильстві. Такі диктатори як Асад не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада", - переконаний глава держави.

Зеленський наголосив, що саме тому існує необхідність єдності та сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають по собі лише страждання, біль і руїни.

"Сміливий" Асад утік до Путіна. Куди втече Путін?", - додав він.

Падіння режиму Асада - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.

Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Башар Асад?

Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік.

Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія.

У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Башар Асад новини Сирії
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