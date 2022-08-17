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"Вони роблять "удар щура": екстрасенс Макс Гордєєв розповів, чи буде катастрофа на ЗАЕС

17 серпня 2022, 11:05

Чим обернеться ядерний шантаж Путіна, який вже святкує перемогу, знає зірковий медіум.

ЗАЕС, Макс Гордєєв
Макс Гордєєв розповів, чи буде катастрофа на ЗАЕС / УНІАН, instagram.com/maxgord

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв в ексклюзивному інтерв'ю для Главреда дав відповідь на питання, яке сьогодні лякає весь світ чи не більше, ніж віроломна війна в Україні, яку розгорнула РФ.

Президент Путін перестав загрожувати всьому світу ядерною зброєю. Натомість він придумав дещо гірше: війська окупантів замінували найбільшу атомну електростанцію в Європі - Запорізьку АЕС.

У разі випадкової або навмисної детонації може статися катастрофа, наслідки якої будуть страшніше і важче 10 трагедій у Чорнобилі 1986 року.

Чи піде президент РФ на такий відчайдушний крок? Максим Гордєєв заявляє - боятися нічого: "В першу чергу я хочу запевнити всіх людей, які переживають з приводу цього: взагалі не думайте про це, будь ласка. РФ завжди намагається нас налякати, маніпулювати. І ви повинні розуміти, що для путлера найголовніше – це наш страх. Він ним енергетично живиться. Щоб люди боялися, щоб люди панікували. І ці моменти і фейки, які він максимально любить нагнітати… Тому я хочу вам ще раз сказати, що все буде добре. Я не бачу жодних моментів".

Екстрасенс вважає, що мінування ЗАЕС - не більше ніж бравада через безвихідь. "Що у них відбувається? Їм буквально нічого зробити для того, щоб якось себе проявити. Знаєте, такі: "А ми захопили ядерку! Тепер ми замінували! Тепер ви у нашій владі!" Це люди, які в принципі не знають, як нас зламати, як нас повністю скрутити. То вони роблять "удар щура" - коли вдарив, і тікає. Ось такий момент саме в них", - каже він.

Гордєєв стверджує, що в країні-агресорі віддають добре розуміють можливі наслідки, і не готові нести відповідальність за можливу катастрофу. До зухвалого ядерного тероризму вони вдаються бо все ще вірять у свою перемогу. "Енергетично, по картам, вони вже святкують, і думають, що вже захопили всю Україну. Думають, що будуть тримати у страху всю Україну. Але, не дивлячись на те, що ця люди мерзотна, там 73 ракові пухлини в голові (я про путлера), вона все ж трішечки с тою головою дружить, бо розуміє, що там же всім перепаде (у разі катастрофи - прим. редактора). Що не тільки Україна отримає, і Росія також, і взагалі інші країни. Тому, якщо це відбудеться, то вони розуміють, що тоді вже ніхто з ним цяцькаться і розмовляти в такому тоні не буде. Там будуть розбиратися, і там все буде жахливо.Тому він реально розуміє. Бо якщо вони хотіли б це зробити, то вони б вже зробили це з Чорнобилем, таку ситуацію. А зараз – це просто маніпуляція", - каже екстрасенс. Слідкуйте за зірковим медіумом Максом Гордєєвим в Instagram.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровці".

Інші новини:

війна в Україні Запорізька АЕС Максим Гордєєв війна Росії та України
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