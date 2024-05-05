У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

Вона показала, який насправді вигляд має тепер, після невдалої косметичної процедури.

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Анфіса Чехова новини - Анфісу Чехову перекосило через ботокс / колаж: Главред, фото: instagram.com/achekhova

Ведуча-мовчунка Анфіса Чехова заявляє, що її фігура - виключно результат її роботи над собою. Водночас 46-річна артистка не приховує, що регулярно відвідує косметолога і робить уколи краси для підтримки тонусу шкіри на обличчі.

Одна з таких процедур призвела її до плачевних наслідків. На останніх фото Чехова завжди в окулярах або ж позує з одним прикритим оком. Нещодавно у своєму блозі в Instagram вона зізналася, що сталося.

Виявилося, що це не просто новий елемент її образу, а вимушений захід. На сеансі у косметолога вона вирішила виправити асиметрію брів за допомогою уколів ботоксу. Брови вона вирівняла, але одне око візуально опустилося, а повіка повністю не відкривається.

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"З моїм оком сталося ось що: воно впало. Наче одне око в мене велике, як було, а друге начебто не виспалося або не прокинулося. Спляче око. Ми намагалися з косметологом вирівняти мені брову, бо вони в мене різні. Ось ботулотоксин таким чином і спрацював", - поскаржилася Анфіса Чехова і показала, який вигляд має без окулярів.

Анфіса Чехова новини - Анфісу Чехову перекосило через ботокс / instagram.com/achekhova

Хто така Анфіса Чехова? Анфіса Чехова (справжнє ім'я - Олександра Корчунова) - російська теле- і радіоведуча, акторка. Вела і брала участь у низці українських телешоу ("Танці з зірками", "МастерШеф", "Як вийти заміж"). Підтримує зв'язок з артистами-путіністами, живе в країні-окупанті, але прямих заяв про власну позицію щодо війни в Україні уникає.

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Раніше стало відомо, що путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію. Артист забрав дітей і поїхав за кордон, звідки записує відео свого співу сумнівної якості.

Також запроданку Асті освистали глядачі під час концерту і залишили зал - співачка-зрадниця, яка мовчить про війну в Україні і живе в країні-окупанті, зганьбилася на своєму виступі у Волгограді.

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