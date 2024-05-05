Пропутінський співак Філіп Кіркоров, який славиться своїми скандальними витівками і повсюдними сварками, видав неприємну правду про звички іншої зрадниці - російської співачки Любові Успенської.
За словами Кіркорова, який давно конфліктує з Успенською, вона у нього випрошувала дорогі подарунки. Як пише пропагандистське видання Стархіт, Кіркоров стверджує, що завжди дарував жінкам подарунки і Успенську увагою теж не обходив.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
За його словами, він презентував подрузі шикарну сукню за 15 тисяч євро. Щоправда, за словами Кіркорова, Успенська аж надто пристрастилася до дорогих подарунків.
"Я дарував подарунки і їй зокрема. Потім вона вважала це за належне, почала виклянчувати те, інше. Виклянчувала шмотки, подарунки. Жебрачка. "Ой, милий, купи мені це". Я не милий їй, а просто колега", - каже путініст.
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Зазначимо, зрадниця Регіна Тодоренко мала необережність привести на зйомки шоу "Маска" свого старшого сина Мішу. Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Пилипом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.
А також у країні-окупанті Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці Насті Івлєєвої.
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