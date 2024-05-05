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Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

Андрій Ганчук
5 травня 2024, 11:55
657
Президент агресора Росії Володимир Путін зібрався значно посилити тиск на Європу, причому за багатьма напрямками, написали британські журналісти.

Путін, Європа
Путін відчуває себе "підбадьореним", Росія посилила активність проти Європи - FT / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Росія "замишляє акти насильства і диверсій по всьому континенту" і налаштована на тривалу конфронтацію із західним світом. Москва проводить підготовку таємних вибухів і підпалів, щоб завдати шкоди інфраструктурі Європи. Розвідувальні служби уже попередили про це уряди своїх держав, а глава Кремля Володимир Путін почувається "підбадьореним".

"(РФ, - ред.) уже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали та нанесення шкоди інфраструктурі на європейській території як напряму, так і шляхом посередників, не виявляючи водночас явної занепокоєності з приводу загибелі мирних жителів", - ідеться в матеріалі Financial Times.

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Передбачається, що зусилля РФ будуть дедалі агресивнішими та більш узгодженими.

"Хоча агенти Кремля мають довгу історію подібних операцій і останніми роками час від часу здійснювали атаки в Європі, з'являються дедалі нові свідоцтва більш агресивних і узгоджених зусиль", - написали журналісти з посиланням на оцінки їхніх трьох країн Європи.

Джерело в розвідці вважає, що Путін зараз відчуває себе "підбадьореним" і має намір якомога сильніше тиснути на Європу, використовуючи дезінформацію, саботаж або хакерські атаки.

Один високопоставлений представник уряду країни Європи зазначив, що через НАТО надходять відомості про "чіткі та переконливі російські витівки", які керовані та орієнтовані на великі масштаби. На його думку, потрібно "підвищити обізнаність і зосередитися" на загрозі насильства РФ на території європейських країн.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Росія дійсно посилила свою активність, заявив старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.

"Ці точкові атаки, які ми бачили досі, звісно, спрямовані на створення заворушень, але вони також можуть використовуватися для дезінформації. А потім Росія вчиться на цих атаках, якщо хоче по-справжньому знерухомити Європу... Це тренування", - підкреслив експерт.

Загроза війни Росії проти НАТО - головні новини:

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше припустив війну Росії і НАТО. Очільник Пентагону назвав подібний варіант розвитку подій ймовірним сценарієм у тому разі, якщо Україна програє війну.

Міністр закордонних справ Латвії Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Росія може раптово напасти на НАТО. Дипломат закликав не чекати аналога Перл-Гарбора, а надати потрібну допомогу Україні.

На початку травня в Латвії почали рити протитанкові рови вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

"Тут ми перекопуємо дорогу і робимо протитанковий рів, щоб цією дорогою в разі потреби не було можливості пересуватися транспорту. У тому числі танкам. Цей рів має задані параметри, і відповідну глибину, для виконання свого призначення", - зазначив інженерний інспектор Національних збройних сил (НЗС) Латвії полковник-лейтенант Каспара Лаздіньша. Також він додав, що латвійці, таким чином, споруджують першу лінію оборони.

Росія може піти на ескалацію, якщо НАТО не реагуватиме на її провокації, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, одна лише заява про те, що Альянс може збивати російські ракети, які потрапляють у повітряний простір країн блоку, серйозно стривожить Кремль.

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